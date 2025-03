La declaración del comisario que vio el cuerpo de Maradona: "Tenií la panza muy hinchada, a punto de explotar"

Al llegar a la residencia cerca de las 14:00 horas, encontró la habitación donde Maradona ya preservada, cubierto con una sábana blanca, con una remera negra y un short de gimnasia. Notó que su abdomen estaba muy hinchado: “Lo único que recuerdo era que tenía la panza muy hinchada, una remera negra puesta y un short de gimnasia“. Un detalle que coincide con la imagen del Fiscal Ferrari hizo pública en la primera audiencia: “Así murió Maradona”, expresó el funcionario judicial ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.

juicio maradona 2.jpg La maqueta fue utilizada en las declaraciones.

Javier Mendoza, segundo testigo, declaró que una vez llegado a la casa, “la vivienda ya estaba con precintos y los familiares podían entrar hasta el jardín". "Yo nunca ingresé a la casa en la circunstancia del hecho, solo me encargué del operativo de afuera”, agregó.

Lucas Farías, tercer testigo, en su momento encargado del destacamento policial de Villa La Ñata y el primer policía que entró a la casa donde estaba Diego, quien calificó el cuerpo como un “bulto prominente”.

“Yo ingreso al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado. Me hizo suponer y preservé el lugar, vi el cuerpo de Diego Maradona, lo cual a mí me causó una sorpresa porque es verlo así a Maradona, con todo lo que representa”, declaró.