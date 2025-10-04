La enfermedad que transmiten los perros y que está provocando pánico en Argentina

Se está alertando a la población por la expansión del virus responsable de la hidatidosis, un virus que transmiten los perros y puede afectar a los humanos.

Qué hace la hidatidosis, la enfermedad que transmiten los perros y mantiene alerta a todos.

Si tenés mascotas , sabes de la importancia que tiene mantener los controles veterinarios al día, alimentarlo bien y desparasitarlo periódicamente. Los parásitos que pueden alojarse dentro y fuera de tu mascota pueden transmitir enfermedades peligrosas para él, pero para vos también.

En agosto de 2025, sólo en la provincia de Salta se registraron al menos 26 casos de hidatidosis , una enfermedad parasitaria que transmiten los perros a través de su materia fecal. Las autoridades aconsejan tomar medidas de precaución para evitar posibles infecciones y no sumar nuevos casos.

Se trata de una enfermedad provocada por Echinococcus granulosus, un parásito que se desarrolla dentro de los perros tras la ingesta de agua, comida o vegetación contaminada con el parásito. El perro infectado hace sus necesidades y salen los huevos, que pueden contaminar todo lo que esté a su alcance.

Las personas que se enferman suelen desarrollar quistes en el hígado y los pulmones, aunque puede que llegue a otros lugares del cuerpo. Es una afección asintomática hasta que los quistes aumentan su tamaño y se comienzan a sentir, dependiendo de la ubicación en la que estén.

Se trata con medicación, pero en los casos en los que el tamaño de los quistes es muy grande se debe practicar una cirugía para extraerlo. En cuanto a los perros, el tratamiento es a través de antiparasitarios para eliminar el parásito cuando expulse la materia fecal.

Cómo se transmite

Este tipo de parásitos siguen un ciclo de transmisión y reproducción. Cuando el perro hace sus necesidades, elimina un montón de huevos que pueden contaminar el agua, el pasto, la tierra, las verduras e incluso adherirse al pelo del animal. En este último caso, si el animal se lame, el parásito permanece en la boca y la lengua. En cuanto a los huevos liberados en el exterior, suelen ser consumidos por animales de granja como ovejas, vacas o cerdos.

¿Cómo se contagian las personas? Resulta que el parásito puede llegar a la boca de las personas: desde darle besos al perro o dejarse lamer por él, andar en un ambiente contaminado, consumir verduras o agua que estén contaminadas, etc. Por eso, hay que tomar ciertos recaudos para evitar contagiarse.

Cómo prevenir la hidatidosis

Entre los principales consejos para prevenir esta enfermedad está: