El secretario de Salud de EEUU reveló que "aspiraba cocaína sobre la tapa de un inodoro" + Seguir en









Robert F. Kennedy Jr, minimizó los estragos del Covid-19, en comparación con sus problemas con las drogas: "esta enfermedad sí podría matarme”.

Kennedy Jr. realizó las declaraciones durante una entrevista en un podcast de amplia audiencia en Estados Unidos. Reuters

El secretario de Salud de EEUU, Robert F. Kennedy Jr, hizo una impresionante revelación este jueves sobre su conocida adicción a las drogas. En un podcast declaró que "Aspiraba cocaína sobre la tapa de un inodoro", una revelación que rápidamente se difundió por redes sociales por su crudeza extrema.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Kennedy Jr conduce la política sanitaria de la principal potencia de Occidente, se estaba recuperando de mal hábito paralelamente a la pandemia del Covid-19, cuando su programa de rehabilitación fue suspendido por las restricciones del gobierno estadounidense para resguardar a la población del virus mortal. Por ello, decidió continuar con algunos de los integrantes de su mismo grupo de forma "pirata", incluido el conductor del podcast donde se consumaron estás declaraciones, de nombre, Theo Von.

“No le tengo miedo a ningún germen. Solía aspirar cocaína de los asientos del inodoro”, dijo increíblemente el encargado de Salud en EEUU. “Esta enfermedad sí podría matarme”, comentó Kennedy Jr, sugiriendo que el Covid-19 no es mortal, pasando por alto las más de 15 millones de muertes que dejó el virus, solo entre 2020 y 2021.

Robert F. Kennedy Jr, el Secretario de Salud de EEUU dice que "Aspiraba cocaína sobre la tapa de un inodoro" “Si no me ocupo, es malo para mí. Eso implica ir a reuniones todos los días. Era una cuestión de supervivencia. Y también está la oportunidad de ayudar a otros alcohólicos, que es el ingrediente secreto de esas reuniones”, detalló.

Un plan sanitario basado en la desconfianza a las vacunas Robert F. Kennedy Jr es el secretario de Salud estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace 13 meses. Desde un lugar tan prestigioso, impulsa un plan para cuestionar las evidencias científicas que respaldan a las vacunas, además de que es promotor de ideas tales como que la vacunación aumenta sustancialmente las posibilidades de que un niño nazca con autismo.

Theo Von, por su parte, se ha consolidado como podcaster y comediante, además de convertirse en una de las figuras de mayor influencia dentro de la denominada “machósfera”: ese entramado de programas de formato extenso que combinan política, cultura y provocación, y que tuvieron un rol relevante en la construcción del clima digital que acompañó la reelección de Trump.