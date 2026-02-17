La Provincia confirmó que Alberto Samid será trasladado a Buenos Aires en un vuelo sanitario + Seguir en









El ministro Nicolás Kreplak confirmó que el empresario será derivado en un vuelo sanitario desde Uruguay tras agravarse su cuadro por un virus poco frecuente.

Alberto Samid será trasladado en un avión sanitario a Buenos Aires. BigBangNews

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, confirmó este martes que se comunicó con el empresario Alberto Samid, internado en Uruguay, para informarle que será trasladado a Buenos Aires en un vuelo sanitario tras un cuadro de infección urinaria que se agravó por la detección de un virus poco frecuente.

A través de su cuenta en X, el funcionario explicó cómo se resolvió el operativo y destacó la articulación con la cobertura médica del paciente.

“Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”, escribió.

La internación de Alberto Samid Samid había sido internado en una ciudad balnearia uruguaya luego de sufrir una infección urinaria, pero su situación clínica se complicó tras detectarse un virus raro, lo que motivó la gestión para su derivación al país. "Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es", explicó la mujer en un comunicado.

En ese contexto, el empresario -conocido públicamente como el “Rey de la Carne”- había solicitado, a través de su familia, la intervención del gobernador Axel Kicillof para facilitar un avión sanitario que le permitiera continuar el tratamiento en la Argentina, más cerca de su entorno familiar.

“Le pido encarecidamente al señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, insistió Marisa. Por último, dejó su contacto, hizo un pedido a los seguidores del empresario y agradeció: “A todos ustedes que tanto lo quieren, les pido recen por él”. Además, precisó que hasta el momento no lograron detectarle la bacteria ni las causas que la desencadenaron. Además, precisó que desde el Sanatorio Mitre, donde tiene su historial clínico por sus problemas de salud, ya tienen todo preparado para recibirlo. “Solo faltaría el avión sanitario, no puede esperar mucho tiempo”, insistió.