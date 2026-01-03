La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo espera su liberación tras la captura de Maduro: "Seguro se habrá puesto feliz"

El secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses este sábado reavivó la esperanza de María Alexandra Gómez , esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo , quien lleva 391 días detenido e incomunicado en Venezuela desde su arresto del 8 de diciembre de 2024 .

Gómez , aunque aún no ha logrado comunicarse con su esposo, se mostró optimista sobre su posible liberación: " Pero ahora tiene que haber una salida para que Nahuel pueda venir. Si nosotros estamos nerviosos aquí fuera, no quiero imaginarme lo que debe estar pasando en la cabeza de Nahuel y de las otras personas que están totalmente aisladas", declaró.

Gómez denunció en diálogo con LN+ que, desde su detención, Nahuel nunca ha tenido contacto con el mundo exterior , ni siquiera con su hijo. "Hasta el día de hoy, Nahuel nunca ha tenido una llamada con el mundo exterior, ni con su hijo ", afirmó, y agregó que, al ver las imágenes de la operación militar en Caracas, imaginó a los presos políticos (como su esposo) rezando y orando por su libertad . "Hay que confiar, y yo confío plenamente", aseguró, aunque reconoció la angustia de no saber qué está pasando dentro de las cárceles venezolanas, como El Rodeo , donde Gallo está recluido.

La esposa del gendarme argentino también criticó duramente al gobierno de Maduro , al que calificó como responsable de "crímenes de lesa humanidad" : "Nicolás Maduro no es ningún presidente, es un criminal de lesa humanidad que tiene a más de mil venezolanos presos incomunicados y extranjeros de más de 80 nacionalidades", subrayó. Gómez recordó que Argentina denunció la detención ilegal de Gallo ante la Corte Penal Internacional hace un año , pero que su caso es solo uno entre cientos de víctimas de detenciones arbitrarias y torturas bajo el gobierno chavista.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrará este lunes una reunión de emergencia para discutir la operación militar "Resolución Absoluta" , ejecutada por Estados Unidos para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores .

La sesión fue solicitada por Venezuela, Colombia, Sudáfrica y cuenta con el respaldo de Rusia y China, miembros permanentes del organismo. Según la agencia AP, los países solicitantes pidieron la presencia del secretario general de la ONU, António Guterres, quien ya advirtió que la intervención sienta "un precedente peligroso" para el orden internacional y violaría la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados.

El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que la operación es "una guerra colonial" destinada a "destruir la forma republicana de gobierno" de Venezuela y a "imponer un gobierno títere" para facilitar el saqueo de sus recursos naturales, incluyendo las mayores reservas de petróleo del mundo. Moncada subrayó que EEUU violó el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que obliga a los países a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra otros Estados.

Por su parte, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, reiteró la preocupación del secretario general por el incumplimiento del derecho internacional y llamó a respetar los principios de la Carta. Esta será la tercera reunión en pocos meses dedicada a la crisis entre Washington y Caracas, tras sesiones previas en octubre y diciembre de 2025, lo que refleja la escalada de tensiones y el riesgo de un conflicto regional más amplio.