Patricia Bullrich, presente en el Obelisco: "Argentina está dispuesta a participar de esta transición"

La senadora aseguró que el Gobierno está dispuesto a ayudar a EEUU en el proceso que se lleve a cabo en Venezuela y celebró la detención de Nicolás Maduro: "Terminó una dictadura de más de 26 años".

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , estuvo presente este domingo en una nueva manifestación de venezolanos en el Obelisco , donde tomó un micrófono y celebró la caída de "una dictadura de más de 26 años".

En ese contexto, se refirió a la "transición" que aseguró Donald Trump que se iba a llevar a cabo en Venezuela y aseguró que "la Argentina está dispuesta a participar de ella".

La exministra de Seguridad aseveró que "hoy Venezuela comienza el camino a la libertad" y festejó la detención de Maduro al afirmar: "Hay un pueblo que tuvo que irse de su país, casi nueve millones en la diáspora, en el mundo entero ".

Por otro lado, Bullrich puso en valor el liderazgo de María Corina Machado , a quien definió como una “líder mundial de la paz” , y afirmó que encarna el deseo mayoritario del pueblo venezolano. Subrayó además que, pese a que el régimen impidió su candidatura, Edmundo González logró imponerse en las urnas, lo que calificó como un hito político en la historia reciente de Venezuela.

En paralelo, la senadora cargó con dureza contra Maduro , a quien ubicó dentro de una “casta” que, según afirmó, transformó al país en un “narcoestado” . Advirtió sobre la peligrosidad de las estructuras del régimen y señaló que el Cartel de los Soles opera como una organización narcocriminal con presencia incluso en Argentina, que lo reconoció de esa forma.

En ese contexto, realizó un pedido urgente por Nahuel Gallo, el gendarme atrapados en Venezuela, así como por miles de argentinos y venezolanos que continúan padeciendo las consecuencias del sistema vigente. “No podemos mirar para otro lado frente a quienes siguen sufriendo”, enfatizó.

Para Bullrich, la salida de Maduro abre una etapa compleja que exigirá desarmar las bases del poder construido durante décadas. “La Justicia, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas son parte de un sistema que se deberá desarmar y volver a construir”, afirmó, al advertir sobre las “bombas” que dejó el régimen.

Por último, le envió un mensaje directo a la comunidad venezolana en Argentina. "Ahora comienza un camino en el que todos ustedes van a volver a su Venezuela querida. Los vamos a extrañar, pero por las buenas razones. Felicitaciones por esta lucha".

Donald Trump presiona a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro"

Donald Trump, advirtió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y dijo que si "no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Nicolás Maduro". Los comentarios del mandatario redoblan la apuesta en medio de la intervención de Estados Unidos en suelo venezolano este sábado, luego del bombardeo en Caracas y la extracción mediante una operación militar del líder Nicolás Maduro, quien se encuentra preso en Nueva York.

En un artículo del diario estaodunidense The Atlantic titulado "Delcy Rodríguez Might Be Next" (“Delcy Rodríguez podría ser la siguiente”), del periodista Michael Scherer, donde sostuvo una breve entrevista telefónica con Trump, en la que se abordaron brevemente más detalles sobre la operación de ayer en territorio venezolano.

Cuestionado sobre la relación del gobierno estadounidense con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, Trump aseguró que "si ella no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”.