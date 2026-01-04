Donald Trump aseguró que Delcy Rodríguez "está cooperando" y advirtió: "Necesitamos acceso al petróleo" + Seguir en









Antes de subir al Air Force One previo a su regreso a Washington, el presidente de EEUU reiteró la amenaza contra líder venezolana "si no hace lo correcto".

Donald Trump lanzó una nueva advertencia contra Delcy Rodríguez aunque afirmó que "está cooperando".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Delcy Rodríguez, quien asumió el mando el Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, "está cooperando" aunque aclaró que su país no le ofreció nada.

Respecto a la conducción de Venezuela, el líder republicano enfatizó que necesita que en el corto plazo Rodríguez le de "acceso total" a Estados Unidos. "Necesitamos acceso total. Acceso al petróleo y a otros bienes de su país que nos permitan reconstruirlo".

El presidente estadounidense habló ante la prensa antes de subir al Air Force One para regresar a Washington y reiteró la amenaza contra Rodríguez "si no hace lo correcto": "Va a enfrentar una situación peor que Maduro porque Maduro se rindió inmediatamente".

A pesar de esta nueva amenaza, tras ser consultado por la prensa, dejó en claro que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela y ya está "trabajando con la gente que asumió", en referencia a la llegada de Rodríguez, quien ya encabezó su primera reunión al frente del gabinete. La actual mandataria venezolana -quien ejercía de vicepresidenta del dictador Nicolás Maduro- publicó un mensaje en sus redes sociales donde invitó a Estados Unidos a "trabajar conjuntamente" y no condenó la detención del líder chavista.

"No me pregunten quién está a cargo porque les voy a dar una respuesta y va a ser muy controversial", afirmó Trump. A su vez, si bien aclaró que no habló directamente con Rodríguez, sostuvo que sus colaboradores ya lo hicieron y que el se comunicará "en el momento correcto".

Noticia en desarrollo-.