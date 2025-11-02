ANSES ya confirmó el monto de Volver al Trabajo en noviembre 2025







La prestación está destinada a personas fuera del mercado de empleo formal, que quieran oportunidades de formación, capacitación y trabajo registrado.

Cómo acceder al programa de Volver trabajo y cuánto se paga.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) reemplazó el ex Potenciar Trabajo con dos líneas de pago con distintos requisitos y condiciones. Una sigue fiel la idea del programa original: capacitar e insertar en el mercado laboral formal a personas que estén desempleados o no tengan experiencia previa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se llama Volver al Trabajo y para seguir recibiendo los pagos mes a mes es necesario cumplir con las contraprestaciones que solicita este programa. La otra línea es Acompañamiento Social y no exige ningún tipo de acción o tarea, su objetivo es diferente al primero, ya que está dirigido para personas que no pueden reinsertarse en el sistema de empleo formal.

ANSES billetes.webp Quiénes pueden acceder al plan Volver al Trabajo El plan Volver al Trabajo apunta a los ex titulares del Potenciar Trabajo. El programa, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, tiene como objetivo capacitar a estar personas para ampliar las oportunidades de acceder al mercado de empleo formal. Es por esto que los beneficiarios deben cumplir con capacitaciones, prácticas y mantener su búsqueda laboral activa en los portales web.

Entre las contraprestaciones a cumplir, se encuentran:

Mantener actualizada la información personal, datos de contacto e historial laboral en el Portal Empleo.

Participar por solicitud personal o por convocatoria de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en alguna de las prestaciones ofrecidas por el programa.

Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa correspondiente a cada una de las prestaciones.

Brindar toda documentación o información que les sea requerida vinculada con su participación en el presente programa.

Comunicar de inmediato cualquier novedad referida al incurrimiento en alguno de los supuestos de incompatibilidad. Cómo tramitar el ex Potenciar Trabajo El tramite para solicitar el pago del plan Volver al Trabajo se puede llevar a cabo en las plataformas de Mi ANSES o Mi Argentina.

Ingresar a Mi ANSES o a la app Mi Argentina.

Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite.

Ir a la sección “Mis cobros”.

Comprobar si en el listado aparece "Volver al Trabajo" como prestación activa. Con el mismo procedimiento se puede consultar la fecha y lugar de cobro. potenciar-trabajo.jpg Monto del plan Volver al Trabajo de ANSES en noviembre 2025 Ni Volver al Trabajo ni Acompañamiento social tienen aumentos programados para noviembre, por lo que el la compensación económica será de $78.000 al igual que los meses anteriores. La ayuda económica de Volver al Trabajo no debe considerarse un salario, ya que solo representa un estímulo asistencial para que el beneficiario pueda seguir capacitándose y buscar trabajo.

Temas ANSES