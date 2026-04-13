La Facultad de Odontología atenderá gratis durante 24 horas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

La jornada comenzará este miércoles a las 8 con atención ininterrumpida en la sede y seis tráileres en Plaza Houssay. La medida busca exigir el cumplimiento de la norma.

La Facultad de Odontología de la UBA realizará desde las 8 de este miércoles una atención odontológica gratuita durante 24 horas consecutivas como forma de protesta para exigir el “inmediato cumplimiento” de la Ley de Financiamiento Universitario , sancionada hace 174 días y aún sin ejecución plena, según denuncian las universidades.

El anuncio fue realizado por el decano Pablo Rodríguez , quien explicó que la medida combinará reclamo y servicio a la comunidad. Para reforzar la capacidad de atención, se instalarán en Plaza Houssay seis tráileres móviles , habitualmente utilizados en operativos sanitarios en distintos puntos del país.

Durante la jornada, docentes y estudiantes llevarán adelante prácticas y tratamientos de distinta complejidad, entre ellos endodoncias, impresión y colocación de prótesis, cirugías y otras prestaciones odontológicas .

“Haciendo prácticas para vos, para solucionar tu problema de forma gratuita”, resumió Rodríguez en un video difundido en Instagram, donde definió la iniciativa como “un paro a la japonesa” .

Luego reforzó el sentido político y social de la protesta: “Trabajando 24 horas para vos, para la comunidad y por la universidad pública”.

Quienes quieran atenderse en alguno de los tráileres deberán solicitar turno por WhatsApp al 1137589941.

La Facultad de Odontología ya venía sosteniendo una política de ampliación del servicio: durante dos veranos consecutivos mantuvo la atención al público sin cerrar por vacaciones, con tratamientos de baja, mediana y alta complejidad. En enero y febrero, la consulta tenía un costo base de $15.000 y se atendía por orden de llegada.

Embed - Pablo Alejandro Rodríguez on Instagram: "Este miércoles 15/4 desde la Facultad de Odontología UBA adherimos al "paro a la japonesa". La Facultad funcionará normalmente y luego seguiremos atendiendo en Plaza Houssay con nuestros 6 tráileres. Trabajaremos 24 horas seguidas para exigir el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para sacar turno comunicate por WhatsApp al 11-3758-9941. #UBA #FOUBA #LeydeFinanciamientoUniversitario" View this post on Instagram

Entre las prestaciones habituales se incluyen arreglo de caries, tratamientos de conducto, coronas, extracciones, prótesis e implantes.

El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto de fondo está vinculado con la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada en dos oportunidades por el Congreso para reforzar las partidas destinadas al sector.

El presidente Javier Milei vetó ambas iniciativas, aunque en el segundo caso el Parlamento rechazó ese veto, por lo que la norma quedó vigente. Sin embargo, las universidades sostienen que el Ejecutivo todavía no avanzó con los pagos establecidos por la ley.

Frente a esa situación, las casas de estudio recurrieron a la Justicia y consiguieron una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con los desembolsos. La Casa Rosada apeló esa resolución y, en paralelo, impulsa modificaciones legislativas para reducir el impacto fiscal de la norma actual.