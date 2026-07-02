La IGJ simplifica la presentación de balances: desde hoy elimina trámites presenciales y avanza con la digitalización + Agregar ámbito en









La Inspección General de Justicia aprobó un nuevo régimen para la presentación de estados contables que reemplaza procedimientos presenciales por un sistema digital. La medida incorpora el acceso mediante Clave Fiscal de ARCA y permite la importación automática de datos desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.

La Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó este jueves un nuevo régimen para la presentación de estados contables de sociedades, asociaciones civiles y fundaciones que apunta a digitalizar íntegramente el procedimiento y eliminar instancias presenciales. La medida fue establecida mediante la Resolución General 9/2026, publicada en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia desde este viernes.

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En los fundamentos de la resolución, el organismo sostuvo que el régimen vigente estaba basado en procedimientos "fundados en soporte físico y gestión presencial" que fueron superados por el desarrollo de la administración digital y los instrumentos de firma electrónica. Además, afirmó que "simplificar no es desregular por desregular" y argumentó que los requisitos eliminados o flexibilizados no cumplían una función adicional de tutela o imponían costos desproporcionados para los administrados.

La resolución también señala que la digitalización permitirá reducir las cargas burocráticas, incorporar el acceso mediante Clave Fiscal de ARCA con efectos de firma electrónica, habilitar la importación automática de información desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mejorar la eficiencia de las tareas de fiscalización del organismo.

Como parte de la reforma, la IGJ derogó 16 artículos de la Resolución General 15/2024 y reemplazó otros vinculados con la presentación de estados contables de sociedades comprendidas y no comprendidas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, entre otros aspectos.

Entre los cambios, las sociedades alcanzadas deberán presentar sus estados contables dentro de los 15 días posteriores a la aprobación por el órgano de gobierno o la asamblea, según corresponda, acompañando la documentación prevista en la resolución. También se mantiene la posibilidad de confeccionar los estados contables de acuerdo con las normas técnicas profesionales vigentes y se habilita la opción de presentarlos bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) o las NIIF para las PyMEs, cuando corresponda.

Para las asociaciones civiles y fundaciones también se establecen nuevas modalidades y plazos de presentación de la documentación anual, diferenciados según la categoría de la entidad, mientras que las presentaciones de estados contables que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigencia de la norma podrán migrarse al nuevo sistema de manera optativa, conforme al procedimiento que establezca el organismo. Las claves de los cambios de la IGJ para trámites y balances Presentación 100% digital de los estados contables mediante el sistema de la IGJ utilizando Clave Fiscal de ARCA , con efectos de firma electrónica.

de los estados contables mediante el sistema de la IGJ utilizando , con efectos de firma electrónica. Se eliminan numerosos artículos de la Resolución General 15/2024 para simplificar el régimen administrativo.

de la Resolución General 15/2024 para simplificar el régimen administrativo. Desaparecen las presentaciones presenciales y el soporte papel como regla general, privilegiando el formato digital.

y el soporte papel como regla general, privilegiando el formato digital. Se reduce la documentación exigida para la presentación anual de estados contables de las sociedades.

para la presentación anual de estados contables de las sociedades. Las sociedades comprendidas en el artículo 299 y las SA no comprendidas deberán presentar los balances dentro de los 15 días posteriores a su aprobación.

deberán presentar los balances dentro de los posteriores a su aprobación. Se consolida el uso de las normas técnicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires como referencia contable.

del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires como referencia contable. Se mantiene la posibilidad de optar por NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), precisando el procedimiento para la primera presentación.

(Normas Internacionales de Información Financiera), precisando el procedimiento para la primera presentación. También se modifican los procedimientos para asociaciones civiles y fundaciones , con nuevos esquemas de presentación según la categoría de cada entidad.

, con nuevos esquemas de presentación según la categoría de cada entidad. Los expedientes que todavía estén en trámite podrán migrarse al nuevo sistema digital si así lo solicita el presentante. El texto completo de los cambios de la IGJ