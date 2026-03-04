El principal acusado del ataque a la AMIA desestimó que Irán pueda atacar Argentina + Seguir en









El exagregado cultural iraní, acusado por la Justicia argentina como autor intelectual del atentado a la AMIA, aseguró que el país “no es objetivo de nada” y respaldó al gobierno de Teherán en plena escalada con EEUU e Israel.

Rabbani habló en un canal de streaming y minimizó las posiblidades de un ataque de Irán en la embajada de Israel en Argentina, a pesar de las recientes amenazas del Régimen Islámista. Mario Mosca Gonzalez Martínez

Mohsen Rabbani, acusado de ser el autor intelectual de los ataques a la AMIA en 1994, explicó este miércoles que sería "incorrecto" pensar en un ataque iraní en Argentina, en el medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y la alineación total del presidente Javier Milei con Israel.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Es incorrecto decir que Argentina, que está fuera de esta área, sea objetivo de algo. Para nosotros los argentinos son amigos y siempre estamos trabajando juntos. Yo quiero al pueblo argentino”, sostuvo en declaraciones al canal de streaming AZZ.

Sobre la situación que se vive en Irán, tras los ataques durante los últimos cinco días y el asesinato del ex Líder Supremo, Rabbani sostuvo que sería “muy bueno que el gobierno argentino se pare del lado de la verdad”. Para el hombre, resultó "una gran pérdida” el fallecimiento del ayatolá, y lo calificó como “un gran sabio político, héroe y seguidor de todos los profetas de Dios”, y destacó que “desde el primer ataque de EEUU el líder supremo se mantuvo activo en el cumplimiento de sus responsabilidades de trabajo”.

Resaltó además que el sitio en el que se encontraba el líder al momento del magnicidio “no tenía un refugio especial” y que se trataba de “un espacio público”.

En esa línea, afirmó que durante ocho años de conflicto nunca aceptó contar con protección diferencial. “Dijo que solo aceptaría un refugio si cada iraní pudiera tener uno también”, señaló. Según su versión, podría haberse trasladado a un búnker o incluso abandonar la ciudad, pero optó por permanecer en su lugar para continuar con sus tareas.

Defensa del sistema político iraní y mensaje hacia Occidente Rabbani sostuvo que, desde el inicio de la guerra, Irán sufrió 800 muertes y que, pese a ese escenario, la población salió a las calles con la consigna “Dios es más grande”. “La gente está firme respaldando la defensa. Nosotros no invadimos ni comenzamos ningún ataque. Fueron ellos”, acusó, en referencia a EEUU e Israel. También defendió la estructura institucional de su país. “Irán es un gobierno democrático, no tenemos un dictador. Hay una Cámara de Diputados elegida por el pueblo y una Cámara de Senadores. El líder es designado por representantes que fueron votados por la gente. Si existe un país más democrático en el mundo, es Irán”, expresó. Sobre el final, el iraní, señalado por la Justicia argentina por su presunta participación en el atentado contra la AMIA, hizo una mención a la selección de fútbol de su país y aseguró que la selección competirá en EEUU durante la próxima Copa Mundial prevista para junio.