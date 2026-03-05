Argentina se comprometió a luchar contra el narcoterrorismo en cumbre convocada por Estados Unidos

El ministro de Defensa, Carlos Presti, suscribió un acuerdo con países del continente para ampliar la cooperación en materia de seguridad. El documento destaca la posición argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia el sistema antártico.

Carlos Presti participó de un encuentro con pares de la región, en Estados Unidos.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, asistió a una reunión hemisférica de alto nivel que se celebró este jueves en instalaciones del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, ubicado en Miami, Florida.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth fue anfitrión en la “Conferencia Inaugural de las Américas para la lucha contra los cárteles y grupos criminales” . El objetivo central del meeting fue fortalecer la coordinación regional frente a amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado.

El encuentro congregó 20 autoridades de Defensa de la región y tuvo como ejes principales de debate la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el ciberataque . Se notó la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil, quizá por los tironeos políticos entre Donald Trump y los presidentes de esos países.

La amenaza transnacional del tráfico de drogas asociada al terrorismo que aprovecha esa fuente de ingresos para sus operaciones se percibe casi de manera unánime como un problema crítico de seguridad nacional que requiere coordinación en todo el hemisferio occidental.

Quedó una vez más a la vista que la participación de Argentina en la conferencia reafirma la estrategia del gobierno de Javier Milei de afianzar vínculos con los Estados Unidos y reforzar la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad.

La actividad de los ministros se desarrolló en el Centro de Conferencias de las Américas (CCA) del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), hubo ponencias sobre seguridad regional, ciberseguridad, ciberdefensa y esfuerzos antinarcóticos.

@SECWAR arrived in Doral, Florida to host the Americas Counter Cartel Conference.



Under President Trump’s leadership, the Western Hemisphere is united against narco-terrorism. pic.twitter.com/Gj2UomIbO2 — Department of War (@DeptofWar) March 5, 2026

La lista de oradores estadounidenses incluyó a Joseph Humire, subsecretario de Guerra para Asuntos de Defensa Nacional y Seguridad de las Américas; al general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de los EE. UU.; a Joslyn Brodführer, de la Oficina del Subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas.

También disertó Stephen Miller, subjefe de Gabinete para Políticas y asistente del presidente para Seguridad Nacional; Katherine Sutton, subsecretaria de Guerra para Política Cibernética y Asesora Principal en Ciberseguridad del secretario de Guerra; Brad Strausbaugh, quien ejerce funciones de subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas.

Además, Christopher Bassler, quien ejerce funciones de subsecretario adjunto de Guerra para Estrategia y Desarrollo, y Michael Buemi, subsecretario adjunto de Guerra para Política Antinarcóticos y Estabilización

Presti exhibió el marco legal amplio de la Constitución para enfrentar esos flagelos que se complementa con el decreto 1112/2024, que legitimó y habilitó la participación directa de las FFAA en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país, ante agresiones de organismos paraestatales extranjeros, organizaciones terroristas y organizaciones delictivas transnacionales.

Sólo en la política doméstica local el tópico resulta controvertido a algunas visiones que aún separan el empleo de las fuerzas armadas de las de seguridad cuando se trata de doblegar a bandas o facciones no militares ni estatales que ponen en riesgo un gobierno, los ciudadanos y el territorio.

Realidades actuales de otros países como México cuyo Ejército abatió al jefe del cartel de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" o Ecuador donde el presidente Daniel Noboa junto al Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Henry Delgado pidieron que EE.UU. se una a Ecuador en la guerra contra las drogas marcan que tal separación quedó en el pasado.

El Comando Sur de EEUU publicó un video de 30 segundos esta semana con el inicio de la operación conjunta en Ecuador.

El teniente general Presti expuso; “Los estados del continente enfrentamos amenazas de naturaleza similar, quizá con distinta intensidad y afectan a nuestros ciudadanos, a nuestros bienes, a nuestros recursos estratégicos y a nuestras infraestructuras críticas”. “Frente a estos desafíos, la defensa constituye la función indispensable y central del estado”, añadió.

"La Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur de nuestro continente”, dijo. “Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y hacia la Antártida y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministro globales a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva”.

“Esta posición nos sitúa como un nodo relevante dentro de la arquitectura de seguridad regional y la seguridad global con la responsabilidad de contribuir a la estabilidad política de todo el sistema americano”, concluyó.

Las delegaciones se distribuyeron en mesas de trabajo por regiones para debatir sobre cuestiones legales en la lucha antidrogas, la coordinación en materia de ciberdefensa y la distribución de responsabilidades en América del Sur.

Al término de la conferencia se produjo una Declaración Conjunta que expresó compromiso de los países participantes en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo en el hemisferio.

El anfitrión Hegseth, leyó la declaración conjunta que “reafirma las relaciones entre Washington y sus vecinos, “respetando la soberanía” y “reconociendo la importancia estratégica del hemisferio”, donde buscan “promover la paz a través de la fuerza”.

También “ampliar la cooperación multilateral y bilateral para mejorar la seguridad en el hemisferio, cooperar en esfuerzos gubernamentales de seguridad fronteriza, combatir el ‘narcoterrorismo’ y narcotráfico, asegurando infraestructura crítica y otras áreas por determinarse”.