Ayuda Escolar marzo 2026: fechas de cobro, montos y requisitos de ANSES

El beneficio acompaña el inicio del ciclo lectivo y alcanza a familias con hijos en edad escolar que reciben asignaciones.

El inicio del ciclo lectivo en Argentina suele venir acompañado de un gasto fuerte para muchas familias: útiles, guardapolvos, mochilas y, en algunos casos, libros. En ese contexto, la Ayuda Escolar Anual aparece como un ingreso extra que busca aliviar el impacto económico de la vuelta a clases .

El beneficio lo paga la Administración Nacional de la Seguridad Social , más conocida como ANSES, y está dirigido a quienes cobran asignaciones familiares o la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Cada año se abona una vez y se acredita generalmente durante marzo, cuando la actividad escolar ya está en marcha en la mayoría de las provincias.

La Ayuda Escolar Anual consiste en un pago único por cada hijo en edad escolar que cumpla con los requisitos establecidos por ANSES. El monto se actualiza periódicamente según las políticas del organismo y las variaciones de las asignaciones familiares.

Para marzo de 2026, el valor de referencia ronda los $70.000 por hijo , aunque la cifra exacta puede variar según el esquema de actualizaciones vigente y las disposiciones que publique ANSES. En algunos casos, además, el Gobierno suele otorgar refuerzos extraordinarios que incrementan el monto durante el inicio del ciclo lectivo.

El objetivo del beneficio es ayudar a cubrir gastos típicos del regreso a clases. En la práctica, muchas familias lo destinan a mochilas, útiles, uniformes o cuotas escolares . Otros lo guardan para gastos que aparecen durante el año, como materiales especiales o excursiones educativas.

El monto puede no alcanzar para cubrir todos los costos del ciclo lectivo, algo que muchas familias comentan cada año, pero funciona como un apoyo económico puntual en un momento del calendario donde el gasto educativo suele concentrarse.

Calendario de pagos de ANSES: ¿cuándo cobro la Ayuda Escolar?

El pago de la Ayuda Escolar se realiza siguiendo el mismo calendario que las asignaciones familiares y la AUH. Es decir, las fechas dependen de la terminación del DNI del titular. En marzo de 2026, ANSES comenzó a depositar el beneficio junto con las asignaciones correspondientes al mes. Esto significa que quienes cobran AUH o asignaciones familiares lo reciben en la misma cuenta donde habitualmente perciben esos ingresos.

El cronograma suele organizarse de manera escalonada. Primero cobran quienes tienen DNI terminados en 0 y 1, luego continúan los siguientes números y así hasta completar el calendario mensual. Para saber la fecha exacta, ANSES recomienda consultar a través de Mi ANSES o su página oficial, donde cada beneficiario puede verificar el día preciso de cobro ingresando su número de CUIL.

En muchos casos, el dinero se acredita automáticamente si el beneficiario ya presentó la documentación escolar correspondiente. Cuando eso no ocurrió, el pago puede demorarse hasta que se complete ese trámite.

Requisitos para cobrar la Ayuda Escolar Anual

Para acceder al beneficio, las familias deben cumplir con ciertas condiciones vinculadas a la situación escolar de los chicos. El requisito central es acreditar que el niño o adolescente asiste a un establecimiento educativo reconocido.

El beneficio alcanza a hijos de entre 4 y 17 años que estén cursando en niveles inicial, primario o secundario. También incluye a estudiantes con discapacidad, en cuyo caso no hay límite de edad.

Otro paso clave es presentar el certificado de escolaridad, un formulario que confirma que el alumno está inscripto y asistiendo a clases. Este documento puede cargarse a través de la plataforma digital de ANSES o entregarse en una oficina del organismo.

Si el certificado no se presenta, el pago puede quedar suspendido. Por eso, cada año ANSES recuerda a las familias que mantengan actualizada la información escolar de sus hijos.

El trámite, según explican desde el organismo, suele ser bastante simple. Aun así, pueden surgir demoras administrativas o consultas sobre documentación, algo que ocurre con frecuencia cuando comienzan las clases y miles de familias realizan el mismo proceso al mismo tiempo.