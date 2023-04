"La Joaqui" chocó a un policía con su camioneta en Quilmes

La música "La Joaqui" protagonizó un accidente de tránsito en Quilmes a bordo de su camioneta Amarok, aunque por el accidente no hubo heridos ni hospitalizados.

La Joaqui protagonizó un accidente en Quilmes. La cantante iba en su camioneta Amarok cuando embistió a un policía que transitaba junto a sus hijos de 8 y 13 años. No hubo ningún heridos de gravedad pic.twitter.com/BaYDS4Q5mw

image.png

Su vínculo con El Noba y las señales que recibe

En una reciente entrevista con TN, la cantante mencionó cómo era su vínculo con el excantante de “Tamo Chelo”, fallecido el 3 de junio de 2022, y reconoció que recibe señales de su amigo: “Desde el día en que nos conocimos hasta el último día que nos vimos, todos los días hablábamos, me acompañaba al estudio, yo lo acompañaba a él”, aseguró.

Y agregó: “Fuimos recompinches y lo sigue siendo porque me siguen pasando cosas. Cuando se va alguien que uno quiere mucho, uno lo ve en todos lados. El otro día iba a un recital y me crucé con muchos chicos con casco y nos reconocimos y yo sé en mi corazón que esos locos me los mandó él. Hay cositas donde él sigue estando para mí, mi vida es un antes y un después de él”.