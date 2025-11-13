La Justicia rechazó excarcelar a la expareja de Lourdes, la cantante de Bandana Por Vanesa Petrillo







La decisión se debe a que intentan evitar cualquier entorpecimiento enla investigación. Además pondera de forma negativa los antecedentes del acusado.

rechazan excarcelar a Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes Fernández.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó este jueves que Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes Fernández, del grupo Bandana, debe seguir detenido. Está acusado de privación ilegal de la libertad y violencia de género.

El tribunal confirmó la denegatoria de la excarcelación al considerar que puede haber peligro de entorpecimiento de la investigación. “No puede descartarse que ejerza presión sobre la damnificada y su círculo de amigos y familiares, en tanto conoce el domicilio de la víctima, como los contactos de sus allegados”, advirtió la Cámara.

Leandro García Gómez y lourdes de bandana El fallo de la Cámara En el fallo, la Cámara pondera negativamente que registra dos antecedentes condenatorios. El último dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 21, el 20 de abril de 2022, a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicionalcomo autor del delito de amenazas coactivas cometidas en cuatro oportunidades, desobediencia cometida en veintidós oportunidades, desobediencia en concurso ideal con amenazas coactivas y amenazas cometidas en diez oportunidades.

Todo ello en concurso real entre sí y, a la pena única de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial para ser usuario legítimo de armas de fuego por el doble tiempo de condena; comprensiva de la señalada y la dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8, el 23 de diciembre de 2020.

El caso llegó a la Cámara tras la apelación de la defensa del acusado contra la decisión del juez Diego Slupski y de la fiscal Silvana Russi que se opusieron a la excarcelación.

Los camaristas dispusieron que “toda vez que García Gómez continúa alojado en la órbita de la Policía de la Ciudad, corresponde encomendar a la judicatura a cuya disposición se encuentra para que inste a su traslado a una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal.”

