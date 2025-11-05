Lourdes Fernández será querellante en la denuncia contra su ex Leandro García Gómez

En las últimas horas se informó que Lourdes se presentará como querellante, según anunció su abogado, Yamil Castro Bianchi.

Tras conocerse que Leandro García Gómez fue procesado con prisión preventiva por los recordados hechos de violencia contra su ex, Lourdes Fernández , en las últimas horas se supo que la artista será querellante en la causa.

Si bien había relatado públicamente en más de una ocasión que Gómez no le había hecho nada, el informe judicial de 40 páginas fue contundente respecto de las condiciones en las que se encontraba Lourdes.

Los profesionales lograron reconstruir parte de los hechos a partir de las marcas físicas, los silencios y los relatos de personas cercanas a la cantante.

De hecho, el expediente recopila testimonios y denuncias de amigas y allegados de Lourdes que describieron cómo su expareja presuntamente la habría aislado, amenazado y retenido en el domicilio en diversas ocasiones.

A pesar de que Lourdes insistió en que no se considera una víctima de violencia y que la relación tóxica ya era parte de su pasado, la situación generó semanas de intensa tensión.

El procesamiento de Leandro García Gómez

El juez Diego Slupsky procesó a Leandro García Gómez por lesiones, violencia de género y privación ilegitima de la libertad. El hombre quedará bajo prisión preventiva y se le impuso embargo de $15 millones.

Días atrás, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires había rechazado su excarcelación. Para esta decisión, el juez consideró que existen riesgos procesales de fuga, especialmente por los antecedentes penales del acusado.

En abril de 2022, García Gómez fue condenado a dos años y seis meses de prisión por amenazas coactivas, pena que se unificó en tres años por otros hechos.

Además, el magistrado valoró la gravedad del caso y la situación de vulnerabilidad de Lourdes, de acuerdo con los informes de los especialistas que la evaluaron.