Violencia en Villa del Parque: imputaron al jubilado que agredió a una joven







La chica había estacionado cerca de su garaje, lo que provocó que el hombre de 80 años golpeara su auto y luego tuviera un violento episodio con ella.

El jubilado había golpeado en la cara a Agustina por haber dejado su auto mal estacionado. A la joven, se le revocó su licencia de conducir por otros motivos.

La Justicia imputó este viernes al jubilado que atacó a una joven, vecina suya de Villa del Parque. La joven había estacionado su vehículo cerca del garaje del hombre de 80 años. Esto provocó su furia. Primero habría golpeado el auto y luego, cuando se acercó a reclamarle, le dio un puñetazo.

La Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la ciudad tomó la decisión en base a los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, mientras que el hombre se presentó a la citación de la fiscalía y se negó a declarar.

Que se le atribuye al jubilado agresor Al hombre se le impuso una medida restrictiva y no podrá tomar contacto con la joven por ningún medio, en caso de un encuentro casual, deberá mantener un trato cordial y respetuoso. Por otro lado, lo acusa de haber causado una lesión superficial con un golpe de puño en el mentón de la agredida.

Según se puede ver en un video que grabó la propia Agustina, fue golpeada por su vecino tras una discusión que comenzó por un lugar de estacionamiento.

“Estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar”, contó.

Discusión jubilado mujer auto El episodio había ocurrido el 5 de noviembre, y terminó con daños en el vehículo y una agresión física. La Unidad de Flagrancia Oeste ordenó la detención del hombre, que permaneció demorado algunas horas. La víctima recibió asistencia policial, un botón antipánico y fue citada a declarar ante la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. La inesperada sanción que recibió Agustina, la joven agredida por un jubilado en Villa Del Parque Un día después de la denuncia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dispuso la suspensión de la licencia de conducir de la joven, luego de que se viralizaran videos en los que aparece manejando a gran velocidad y sin patente trasera. El organismo aclaró que la medida “no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió”, sino con las imágenes que “exhiben su conducta peligrosa al volante”. La ANSV la identificó a través de los registros difundidos y solicitó su inhabilitación por conducción temeraria y por poner en riesgo a terceros. Sacaron licencia mujer discutió con jubilado