La Legislatura porteña aprobó la ley de Educación Digital Integral: qué propone y cuál es su objetivo

La propuesta fue impulsada por el peronismo a través de María Bielli, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, y contó con aportes del PRO, la UCR, el larretismo y la izquierda. Plantea incorporar contenidos sobre ciudadanía digital, inteligencia artificial, redes sociales y protección de datos personales.

La Legislatura porteña debatió y aprobó este jueves una ley que crea la Educación Digital Integral (EDI) , iniciativa del peronismo impulsada por María Bielli , presidenta de Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología , que reunió aportes del PRO, la UCR, Confianza y Desarrollo y la izquierda, que plantea incorporar contenidos sobre ciudadanía digital, inteligencia artificial, redes sociales y protección de datos personales en todos los niveles obligatorios del sistema educativo.

Con un total de 43 votos afirmativos y 13 abstenciones del bloque de La Libertad Avanza fue sancionado el proyecto que contó con aportes de estudiantes de escuelas porteñas, trabajadores del sistema educativo y diputados y diputadas de diferentes bloques.

La Educación Digital Integral apunta a instituciones públicas y privadas de la Ciudad y sus puntos centrales son la incorporación de materiales didácticos multimediales accesibles y actualizados; formación docente inicial y continua en EDI; criterios claros para el uso de IA en establecimientos educativos; garantizar la figura del facilitador pedagógico en todas las escuelas de todos los niveles y modalidades.

La iniciativa también propone designar estudiantes promotores para fomentar el diálogo entre pares sobre usos y prácticas de cuidado en entornos digitales; realizar talleres para familias respecto al funcionamiento algorítmico y los efectos de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes; realizar una encuesta periódica a adolescentes sobre su vínculo con las tecnologías digitales, y garantizar la conectividad y la disponibilidad de equipamiento tecnológico en todas las escuelas de la Ciudad.

En el marco de la sesión, Bielli agradeció a los legisladores y legisladoras que acompañaron la iniciativa y recordó cómo se inició el debate. "Comenzó en abril. Convocamos en la comisión a los compañeros y compañeras preocupados por los retos virales de las amenazas en las escuelas. Los estudiantes fueron muy claros. Dos cosas marcaron. Uno tenia que ver con la violencia que circulaba en el ámbito digital y que estallaba en las escuelas. El otro, que nos va a quedar como deuda y que espero que tengamos el mismo compromiso para discutir este tema, que es el abordaje de la salud mental en el ámbito escolar ", expuso.

Para la legisladora del PJ, la discusión que está dando la Legislatura y que coronó con la aprobación de la ley es sobre "uno de los grandes temas de la época". Actualmente, dijo, lo virtual "atraviesa nuestras vidas desde la forma en que nos vinculamos, que construimos nuestra identidad, atraviesa la economía y la sociedad".

"Los niños y jóvenes son particularmente usuarios hiper-vulnerables, pero todos estamos atravesados por la lógica del anonimato que promueven una disociación entre las acciones que se llevan a cabo en las redes y las conscuencias que tiene en la vida de las personas", dijo y aprovechó para poner como ejemplo a Javier Milei: "Tenemos un Presidente que promovió una criptoestafa y después diciendo que en Twitter lo hizo como economista".

Entre sus principales objetivos de la norma aparecen la prevención del grooming, el ciberacoso, la violencia de género digital y la difusión de imágenes sin consentimiento, un tema que preocupa cada vez más en los entornos escolares y que en el último tiempo tuvo como antecedente el caso del Colegio Modelo de Lomas de Zamora, donde un grupo de alumnos creó con inteligencia artificial (IA) imágenes de sus compañeras desnudas y las comercializaban en sitios para adultos.

En la previa, Bielli, autora de uno de los proyectos que se tomó como referencia para redactar el texto final, defendió la iniciativa al señalar que es necesario "darle a la escuela herramientas para incorporar a las tecnologías como objeto de estudio" desde una mirada crítica "que permita que esta generación de niños, niñas y jóvenes cuente con más herramientas. Bajo la premisa de que eran ‘nativos digitales’, se los dejó bastante solos en el ámbito digital”.

Entre los aspectos que abarca el proyecto, plantea la incorporación de criterios específicos para el uso de inteligencia artificial (IA) en las escuelas porteñas, tanto públicas como privadas. En particular, establece que deberán utilizarse con fines pedagógicos y bajo principios de privacidad, transparencia, pertinencia educativa, accesibilidad y protección reforzada de los datos personales.

"Frente al fenómeno y transformaciones culturales, sociales y económicas que trae el capitalismo de plataforma, qué mejor lugar que la escuela para estudiarlo, analizarlo y para construirlo como objeto de conocimiento y darle los recursos que la escuela necesita para ello", continuó la legisladora porteña este jueves en la sesión.

En ese sentido, el texto plantea que la utilización de sistemas de IA no podrá reemplazar la intervención docente en los procesos de construcción del conocimiento de educación digital integral. También establece que su incorporación deberá ser proporcional a la edad y al grado de madurez de los estudiantes, y contempla evaluaciones previas y continuas de los riesgos técnicos, éticos, didácticos y cognitivos.

El proyecto debatido esta tarde fue aprobado por amplia mayoría. Reunió las voluntades del bloque peronista con sus 20 miembros y se sumaron los apoyos del PRO, la UCR, Confianza y Desarrollo y del Frente de Izquierda. Los miembros de La Libertad Avanza optaron por abstenerse.