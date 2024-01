La madre del joven asesinado en Santa Teresita aseguró que moverá "cielo y tierra" por justicia

La mujer trabaja de enfermera en el hospital de Santa Teresita y más adelante relató cómo fue el momento en el que se enteró de la muerte de su hijo. Contó: "A las 7 de la mañana me suena el teléfono. Cuando atiendo me dice la prima que un amigo de Tomi tenía su teléfono y le decía que mi hijo estaba en el hospital. Como yo trabajo en el hospital, me hicieron pasar rápido. Ahí me dijo el médico que habían hecho todo posible, pero que no habían podido salvarle la vida", recordó angustiada.