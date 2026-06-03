Patricia Bullrich minimizó la crisis interna y negó fractura en La Libertad Avanza

La senadora oficialista dio detalles de su conversación con el Presidente. El conflicto surgió a raíz del retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli.

La actual senadora de La Libertad Avanza - y exministra de Seguridad - Patricia Bullrich volvió a referirse al cortocircuito que se generó con el Presidente Javier Milei a raíz del retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, con diferencias que terminaron con la legisladora presentando su renuncia como titular de la bancada. Tras horas de un nuevo episodio en la interna, Bullrich buscó bajarle el tono a la discusión: "Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, el no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí".

Lo cierto es que el desencuentro no pudo pasar desapercibido. Es que el Gobierno quiso omitir el nombramiento de María Verónica Michelli , entre otros 72 pliegos judiciales, después de haberla propuesto y haber acordado su aprobación.

Ante esto, Bullrich invocó su "derecho a la objeción de conciencia" para impulsar la aprobación del pliego de la futura jueza, no se trató de un hecho aislado, sino de una conducta considerada como una invitación a que bancas claves en la Cámara alta se alejen de la voluntad oficialista.

El desplante de la exministra de Seguridad llega en un momento bisagra para el oficialismo en referencia a su estrategia legislativa. Es que, tras la decisión de la legisladora - que ahora partió rumbo a Mendoza para participar de un evento de ciberseguridad - se puso en dudas la sesión prevista para este jueves, en el que además de avanzar con los más de 70 nombramientos judiciales , LLA buscaba sancionar la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada y aprobar el pago a holdouts.

"El bloque LLA tiene muchos temas por delante. Esta es una figura que se utiliza en muchas situaciones, en las que los principios uno lleva están en contra, pero son posiciones individuales, no son posiciones de bloque", detalló la legisladora.

Al ser consultada sobre si hay posibilidad de una fractura del bloque oficialista en el Senado, Bullrich fue terminante: "No de ninguna manera. El bloque es un bloque que está consolidado en las ideas, que tiene un trabajo de unidad muy claro".

"Ahora, este jueves, vamos a tener una sesión importante y no vamos a parar por el mundial, vamos a seguir trabajando. Tenemos otros temas importantes. El Gobierno necesita proyectos y los vamos a seguir trabajando", aseguró sobre el futuro de la estrategia legislativa del Gobierno.

Posteriormente, al ser indagada por la situación particular del pliego que despertó las diferencias con Milei, Bullrich ahondó: "Hacía años del del país ponía pliegos y sacaba los pliegos. Uno se lo ponía y el otro lo sacaba, el otro lo ponía y el otro lo sacaba. Ahora, este Gobierno ha decidido hacer una revolución en la justicia".

"Es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con sus problemas", remarcó la legisladora sobre la intención de LLA.

Senado: desplante de Patricia Bullrich hace peligrar la sesión del jueves

El giro de Bullrich generó desconcierto en el Senado. Entre quienes habrían firmado aquel dictamen figuran legisladores libertarios —incluida Bullrich— y también aliados habituales del oficialismo. Sin embargo, el listado de firmas no fue difundido públicamente, ya que el presidente de la comisión, Carlos Pagotto, aún no lo hizo público.

Tanto en el PRO como en la UCR aseguran que el oficialismo nunca explicó formalmente las razones detrás de la decisión de dar marcha atrás con una candidatura que había impulsado y respaldado apenas quince días antes.

La posición de Bullrich también tiene un componente reglamentario. En el Senado señalan que el pedido enviado por Javier Milei para retirar el pliego no alcanza por sí solo: la decisión debe ser tratada en el recinto y obtener mayoría simple. En ese contexto, la legisladora dejó entrever cuál será el sentido de su voto si la iniciativa llega al pleno.

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Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

Mientras tanto, en los pasillos del Congreso circula una versión que atribuye el cambio de postura de la Casa Rosada a una decisión de Karina Milei, luego de conocer el vínculo familiar entre Michelli y el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.

La incertidumbre también alcanzó a la sesión prevista para este jueves. Según pudo consignar este medio, permanecen las dudas sobre si finalmente se realizará o si sufrirá modificaciones en su temario.

Una de las alternativas que gana fuerza es excluir del debate todo el capítulo vinculado a los pliegos judiciales. La idea apunta a evitar tensiones con los bloques aliados, que podrían retirar su apoyo si el oficialismo intenta avanzar con más de 70 nombramientos dictaminados mientras deja afuera únicamente el caso Michelli.

Pese a las especulaciones, desde La Libertad Avanza sostienen que, por ahora, la hoja de ruta sigue intacta. La intención es sesionar el jueves para tratar los pliegos pendientes, el pago a los fondos buitres y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

La definición llegará este miércoles durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque negociarán las condiciones para habilitar el debate y terminarán de delinear el alcance de la sesión.