La mamá de Pablo Grillo le escribió una carta a la jueza Servini pidiendo justicia: "Ya no es él"

Se conoció una carta de la mamá del fotógrafo Pablo Grillo , herido gravemente por un gendarme durante la represión policial desatada en marzo de este año en una marcha de jubilados. En el texto, se puede leer: "Pablo ya no es él, no come y apenas habla" .

La carta la escribió la mamá de Grillo para la jueza María Servini y fue leída por la periodista Julia Mengolini al aire en su programa de radio. "Tenemos esta tarea que nos encomendó su familia", detalló la comunicadora.

" Mi hijo estaba ejerciendo su trabajo al igual que el gendarme , con la diferencia de que mi hijo tenía en su mano una cámara fotográfica y Guerrero un arma letal que casi mata a mi hijo. Usted tampoco conoce a Pablo, por eso quiero contarle que es un muchacho empático con el otro, solidario, estudioso, trabajador y colaborador con sus pares ", comenzó a profundizar el texto.

Mengolini continuó: "Y si, también es militante, creo que esto último no es cuestionable ¿no? Siempre fue emprendedor, nunca se queda quieto, siempre haciendo algo para él o para otros , siempre sueños, realizables y otros no pero siempre con esas ganas de hacer y vivir".

"Hoy sus sueños ya no están, desaparecieron ese 12 de marzo cuando un hombre se los arrebató con ese tiro funesto, vaya a saber por qué causa (...) seguro recibió órdenes de sus superiores, entre los cuales está la jefa máxima, hoy para mí una asesina (...) que solo tiene ambición política", continúa el texto en el cual se refirió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Así, la madre del fotógrafo apuntó contra la titular de la cartera: "Guerrero es el brazo ejecutor de las órdenes nefastas de Bullrich, esta mujer y su banda nos cambió la vida como familia, no solo a Pablo. Nosotros como padres no tenemos vida, solo pensamos y actuamos de acuerdo a sus necesidades", se sinceró.

En ese sentido, amplió que su círculo de amigos están pendientes de su salud al igual que su hermano, que tiene su propia familia también. "¿Por qué señora jueza yo tengo que escribir esta carta? (...) Pablo dejó de ser Pablo, le cuento algo como detalle: no come, se olvidó de comer, y apenas puede hablar. Mi hijo puede ser el suyo o su nieto", reflexionaba la mujer.

"No busco venganza, quiero y queremos justicia por Pablo y como dijo su hermano con mucho dolor: Pablo ya no es el hermano que fue, no es el hijo que tuve en mi vientre durante 9 meses ni tampoco ese amigo que alguna vez fue. No sé cómo va a seguir esta historia. Señora jueza, sólo pedimos justicia y sabe una cosa: el sólo tenia una camara de fotos", finalizó su madre, María del Carmen Bucceroni.

El gendarme Héctor Guerrero admitió ante la Justicia haber hecho el disparo contra Pablo Grillo pero negó intención de herirlo: "Soy inocente"

Héctor Guerrero, el cabo de gendarmería que hirió gravemente a Pablo Grillo en el marco de la represión policial a la marcha de jubilados del 12 de marzo de este año, prestó declaración indagatoria este miércoles en el marco de la causa en la que se investiga su accionar, luego de que una granada de gas lacrimógeno disparada con su arma impactara en el cráneo del fotoperiodista, quien hasta hoy registra secuelas por el hecho. "Jamás tuve la intención de lastimar", se defendió.

El gendarme se presentó esta mañana ante el juez Ariel Lijo, quien reemplaza a María Servini en el expediente. En ese contexto, en primer término, se le hizo saber al imputado que el hecho que se le atribuye consiste en haber efectuado "varios disparos con una pistola lanza gases marca "FM", con numeración de serie "00660" ubicada en forma horizontal y antirreglamentaria" en dirección a los manifestantes, entre los que se encontraba Grillo.