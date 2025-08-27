Causa Pablo Grillo: postergan la indagatoria al gendarme Héctor Guerrero

La misma fue dispuesta porque aún falta incorporar a la causa un informe final sobre la reconstrucción del disparo, que estará en el expediente en los próximos días.

La jueza María Servini decidió postergar para el 17 de septiembre la indagatoria al gendarme Héctor Guerrero , acusado del disparo que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo en una manifestación por los jubilados

La postergación fue dispuesta porque aún falta incorporar a la causa un informe final sobre la reconstrucción del disparo , que estará en el expediente los próximos días.

Para que todas las partes puedan tener acceso, la jueza postergó la indagatoria, que iba a ser el 2 de septiembre.

“En atención a lo informado por la División Balística de la Policía de la Ciudad en cuanto a que el informe final de la intervención ordenada con fecha 18 de julio del año en curso estará listo para ser entregado el día 1 de septiembre a las 15:00 horas, corresponde postergar la fecha de la audiencia oportunamente fijada para recibírsele declaración indagatoria a Héctor Jesús Guerrero, fiándose como nueva fecha a tales fines, el día miércoles 17 de septiembre del corriente año a las 10:00 horas“, consignó la jueza.

La salud de Pablo Grillo volvió a generar preocupación. Tras ser trasladado nuevamente a terapia intensiva, los familiares confirmaron que “no está teniendo la evolución que se espera” y que su estado neurológico se mantiene estancado.

A través de la cuenta de Instagram "Justicia por Pablo Grillo", los familiares explicaron que el joven se encuentra “clínicamente estable”, pero que “neurológicamente está en una meseta” y agregaron que el Líquido Cefalorraquídeo (LCR) “no es suficiente para cubrir todo el cerebro”.

pablo grillo herido.jpg Pablo Grillo, fotógrafo de 35 años, fue herido el pasado 12 de marzo, mientras registraba una marcha de jubilados frente al Congreso.

A mediados de agosto, su hermano Emiliano indicó que Pablo sería operado nuevamente para colocarle una prótesis 3D en el Hospital Ramos Mejía, donde permaneció internado tras resultar gravemente herido durante la marcha del 12 de marzo.

Dos semanas después, los familiares precisaron que la última tomografía reveló que “el ventrículo cerebral derecho (por donde pasa el LCR) estaría dilatándose más que el izquierdo y los médicos tienen como hipótesis que la válvula que controla el LCR no estaría funcionando”. Por este motivo, la intervención quirúrgica debía realizarse para “cerrar la válvula manualmente con una pequeña incisión”.

La operación y su seguimiento

La cirugía se llevó a cabo este miércoles, según confirmó Fabián Grillo, padre del joven. Se trató de una “intervención menor” realizada con anestesia local. “Se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado y están viendo que posiblemente esté funcionando mal o en demasía la válvula, están viendo como evoluciona. Hoy le harán una tomografía”, explicó en diálogo con C5N.

En el comunicado difundido la noche previa a la operación, la familia expresó: "Continúa luchando, está con fuerza. El cariño que le hacen llegar a él lo siente y lo necesita. Gracias de corazón". Pablo había sido dado de alta el 2 de junio y derivado al Hospital Manuel Rocca, un centro de rehabilitación, donde continuaba con su recuperación antes de las nuevas complicaciones.