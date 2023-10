La NASA enviará una nave especial para estudiar un asteroide que se acerca a la Tierra

Según la agencia espacial , está previsto que Apophis alcance su punto más cercano a la Tierra el 13 de abril de 2029 . Será entonces cuando Osiris-Apex , que es la abreviatura en inglés de "Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security-APophis Explorer", use la gravedad de la Tierra para entrar en órbita alrededor del asteroide y acercarse a estudiarlo durante un total de 18 meses.

El asteroide podría impactar contra la Tierra

asteroide-tierra.jpeg Lo más cercano que estará de la Tierra será a 32.187 kilómetros de distancia

Según informaron los científicos de la NASA, no es probable que impacte con nuestro planeta ya que su trayectoria no representa una amenaza. De todas maneras, no está todo dicho.