La NASA dio el paso final para Artemis II y el regreso del hombre a la Luna podría concretarse en marzo de 2026

La misión contaría con cuatro tripulantes. En la última simulación se reprodujo cada paso previo al despegue real.

El retorno de astronautas a la Luna dejó de ser una proyección a largo plazo y se transformó en una meta inmediata . La NASA completó con éxito el ensayo general más determinante de la misión Artemis II , que llevará a cuatro tripulantes a orbitar el entorno lunar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La prueba integral se realizó en el Centro Espacial Kennedy , en Florida , donde el gigantesco cohete Space Launch System (SLS) permaneció en la plataforma mientras los equipos ejecutaron el denominado “ensayo general húmedo” .

Esta simulación reprodujo cada paso previo al despegue real , desde la carga de combustible hasta los segundos finales de la cuenta regresiva.

El resultado permitió habilitar la etapa final del cronograma y abrió la posibilidad de un lanzamiento en las próximas ventanas disponibles, con fechas previstas para marzo.

Uno de los momentos más delicados fue la carga de aproximadamente 2,6 millones de litros de propelente superfrío en las dos etapas del cohete. Este combustible, compuesto por hidrógeno líquido y oxígeno líquido a temperaturas extremas, generó problemas en ensayos anteriores debido a fugas detectadas a principios de mes.

NASA astronautas La NASA proyecta el regreso de tripulantes a la Luna. Archivo

En esta oportunidad, los ingenieros reemplazaron dos sellos defectuosos en la interfaz que conecta las líneas de abastecimiento con el cohete. La solución funcionó como se esperaba y evitó filtraciones críticas.

Según detalló la agencia espacial estadounidense, las concentraciones de fugas se mantuvieron dentro de parámetros seguros, “lo que dio confianza a los ingenieros en los nuevos sellos instalados en la interfaz que dirige el combustible al cohete”.

La simulación avanzó hasta los segundos finales de la cuenta regresiva, momento en el que el sistema se detuvo de manera planificada. Esa fase permitió comprobar el comportamiento automático del vehículo en condiciones prácticamente idénticas a un lanzamiento real.

La agencia explicó el procedimiento: “Durante el conteo terminal, los sistemas automatizados toman el control de las operaciones de cuenta regresiva, se realizan los controles finales de las computadoras de vuelo, los sistemas de purga del motor y el equipo de soporte en tierra, y el cohete pasa a energía interna y la cuenta regresiva continúa hacia el arranque simulado del motor”.

Una misión histórica tras más de medio siglo

Artemis II marcará el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre baja desde el final del programa Apolo en 1972. El viaje tendrá una duración total de 10 días y consistirá en orbitar la Luna sin descender a la superficie.

La tripulación estará integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense. La misión simboliza además la cooperación internacional en la nueva etapa de exploración espacial.

El perfil del vuelo contempla una inserción inicial en órbita terrestre, seguida de una maniobra de impulso translunar. Tras cuatro días de travesía, la nave rodeará el satélite natural y emprenderá el regreso.

A diferencia de Artemis I, que se realizó sin tripulación, esta misión incluirá intervención humana directa. Los astronautas asumirán el control manual de la nave en distintos tramos para verificar la capacidad operativa en caso de emergencia.

Obstáculos superados en el camino

El desarrollo del programa enfrentó contratiempos técnicos relevantes. Un ensayo previo se interrumpió por una fuga de hidrógeno localizada en el mástil de servicio, estructura que conecta el cohete con la plataforma.

Los ingenieros identificaron el problema, sustituyeron componentes críticos y realizaron nuevas verificaciones. En la prueba definitiva también se registraron incidentes menores, como una pérdida temporal de comunicaciones terrestres y una anomalía eléctrica durante la cuenta regresiva. Ninguno de estos eventos impidió cumplir los objetivos centrales.

El éxito evitó desmontar el cohete para inspecciones adicionales, un procedimiento que hubiera provocado meses de retraso.

NASA Espacio La expedición está pensada para principios de marzo. Depositphotos

Cuarentena y cuenta regresiva final

Tras el ensayo, la tripulación inició una cuarentena preventiva de dos semanas, protocolo estándar para minimizar riesgos sanitarios antes del vuelo.

La decisión final sobre la fecha exacta dependerá del análisis detallado de los datos recolectados. Los equipos técnicos evaluarán cada parámetro antes de autorizar el despegue.

La validación confirmó la integración entre el SLS, la cápsula Orion y los sistemas terrestres. Esa coordinación es fundamental para cualquier misión espacial de gran complejidad.

El inicio de una nueva etapa en la exploración

El programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenida en el entorno lunar y utilizar la Luna como plataforma de prueba para futuras misiones a Marte.

Artemis II ocupará un lugar central en ese proceso. Su éxito demostrará que el sistema funciona con tripulación y que el regreso humano al espacio profundo puede realizarse con estándares de seguridad modernos.

Tras años de desarrollo, correcciones y ensayos, la NASA dejó el sistema listo para el siguiente paso. La cuenta regresiva real ya está en marcha y el regreso del ser humano a la órbita lunar podría concretarse a comienzos de marzo, marcando un punto de inflexión en la historia de la exploración espacial.