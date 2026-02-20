La NASA registró imágenes de la transformación final de una estrella similar al Sol + Seguir en









Fue registrado por el Telescopio Espacial Hubble. De qué se trata.

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA capturó imágenes detalladas de la Nebulosa del Huevo, un "espectáculo de luces" cósmico el cual muestra la fase final de una estrella similar al Sol en la constelación de Cygnus. Esta observación, situada a 1.000 años luz, permite analizar la eyección de material estelar y los procesos que moldean esta enigmática estructura.

La estructura de la nebulosa está dominada por una nube de gas opaca que esconde a su estrella central. A través de aperturas en esta coraza, emergen dos columnas de luz estelar que iluminan una serie de capas concéntricas de gas circundante. El choque de la luz con estas capas genera reflejos y ondulaciones que dan vida a su espectáculo lumínico.

Tratándose de la pre-planetaria más joven y cercana conocida, en esta fase fugaz, que dura apenas unos milenios, la estrella similar al Sol expulsa sus capas externas antes de morir. Su brillo escapa por "pupilas" en el polvo, iluminando haces gemelos y arcos concéntricos cuya compleja forma sugiere la presencia de estrellas compañeras ocultas en su interior.

Este momento es ideal para estudiar el proceso de eyección de material, ya que la “evidencia forense” de estos eventos estelares permanecen frescos y accesibles para el análisis.

El Telescopio Espacial Hubble El Telescopio Espacial Hubble de la agencia espacial enfocó su lente en la Nebulosa del Huevo en múltiples ocasiones:

La primera imagen de luz visible (WFPC2) se registró en 1997 fue complementada por una de infrarrojo cercano (NICMOS).

En 2003, la ACS del Hubble reveló una nueva perspectiva.

Su última vez fue en 2012 por otra de la WFC3. En este caso se centró en la nube de polvo central y los flujos de gas.

