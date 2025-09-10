"La OTAN defenderá cada centímetro de su territorio", aseguró Mark Rutte tras ataque ruso sobre Polonia

Diecinueve drones rusos ingresaron a Polonia desde Bielorrusia, lo que ha provocado un fuerte despliegue de la OTAN y tensiones diplomáticas con Rusia.

Mark Rutte, Secretario General de la OTAN, aumenta la tensión con Rusia luego del ataque a Polonia

Luego del ataque ruso a Polonia , el secretario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte , aseguró que ," la OTAN defenderá cada centímetro de su territorio ",

En la madrugada de este miércoles, Polonia sufrió un ataque ruso en su espacio aéreo. Diecinueve drones rusos ingresaron al territorio polaco, provenientes directamente desde Bielorrusia. Este incidente ha sido calificado por el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas como "de una magnitud sin precedentes".

En respuesta, la OTAN movilizó aviones de combate, incluyendo F-16 polacos y F-35 neerlandeses, mientras que los sistemas de defensa alemana Patriot también fueron desplegados.

El primer ministro Donald Tusk fue claro al señalar que es la primera vez que drones rusos sobrevolaron Polonia sin provenir de Ucrania. " No se trata de un error ni de una provocación menor, sino de una incursión significativa de drones lanzados directamente desde Bielorrusia ", afirmó Tusk . Este evento ha tensado aún más las relaciones entre Polonia y Rusia, y ha llevado a Polonia a solicitar consultas bajo el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, lo que significa que se ha solicitado discutir la amenaza y los riesgos para la seguridad del país.

Rutte expresó su apoyo a Polonia, destacando la eficacia de la respuesta de la Alianza. "Lo que hemos visto es una demostración clara de nuestra capacidad para defender cada centímetro del territorio de la OTAN, incluido el espacio aéreo".

Como consecuencia del incidente, Polonia ha convocado a un Consejo de Seguridad Nacional en las próximas 48 horas para abordar el conflicto.

Por su parte, el Kremlin ha expresado su disposición a discutir la "supuesta" incursión de los drones rusos con las autoridades polacas, luego de que un representante ruso fuera convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia y recibiera una nota de protesta oficial.

