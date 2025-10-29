"Los Roses" llega a Disney+: la película con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch ya tiene fecha de estreno







Llega al streaming una nueva versión de la película clásica de 1989 La Guerra de los Rose, basada en la novela de Warren Adler.

Los Roses llega a Disney+.

Tras su paso por cines, Los Roses ya tiene fecha de estreno en Disney+. La intensa historia de Ivy y Theo Rose enciende la podrá verse en la plataforma de streaming a partir del 20 de noviembre.

Dirigida por Jay Roach, esta nueva producción de Searchlight Pictures está protagonizada por Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, en una comedia tan hilarante como desgarradora sobre el amor, la ambición y el caos familiar.

image Los Roses podrá verse en la plataforma de streaming a partir del 20 de noviembre. De qué trata Los Roses La vida parece fácil para Ivy (Colman) y Theo (Cumberbatch), la pareja perfecta: carreras exitosas, un matrimonio amoroso, excelentes hijos. Pero debajo de la fachada de su supuesta vida ideal, se está gestando una tormenta: a medida que la carrera de Theo cae en picada y mientras las propias ambiciones de Ivy despegan, se enciende un polvorín de feroz competencia y resentimiento oculto.

Los Roses es una nueva versión de la película clásica de 1989 La Guerra de los Rose, basada en la novela de Warren Adler. El elenco se completa con Andy Samberg, Allison Janney, Belinda Bromilow, Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Zoë Chao y Kate McKinnon.

Con su característico humor ácido y una mirada británica única, el director Jay Roach ofrece un retrato moderno de una familia al borde del colapso. Equilibrando sátira mordaz con momentos de humor desbordante, crea una historia tan real como desopilante.

