Coronavirus: tras 54 días sin casos positivos La Pampa entra en la "fase 5" de cuarentena

En esta etapa, además, quedaron permitidas las actividades recreativas y deportivas al aire libre y, a partir del viernes, se sumarán los restaurantes y bares.

En tanto, desde el lunes próximo, los gimnasios también reabrirán sus puertas, según anunció el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Restaurantes, bares y cafeterías abren sus puertas al público a partir del viernes 5 de junio.

️♂️Los gimnasios abren a partir del lunes 8 de junio.

Siempre respetar los protocolos de actuación y cuidados de la salud.



"Hemos obtenido la autorización del gobierno nacional para que se sumen nuevas actividades que conllevan mucho riesgo por el aglomeramiento y contacto de las personas, por lo que apelo a la responsabilidad social", sostuvo el mandatario provincial.

No obstante, advirtió que no tendrán "contemplaciones" con las transgresiones a las normas y que "no" le "temblará el pulso" a su gestión para "clausurar o inhabilitar un comercio, un sector, o dar un paso atrás e inhabilitar todas estas nuevas actividades".

LA PAMPA CORONAVIRUS.jpg Los habitantes de la provincia de La Pampa comenzaron a transitar hoy, luego de 54 días sin registrar contagios de coronavirus, la denominada "fase 5" del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Imagen: Télam

Esta mayor flexibilización permite que se amplíe el horario de atención en comercios y en otras actividades económicas, en tanto desde el próximo viernes podrán volver a abrir sus puertas los restaurantes, confiterías y bares, y, a partir del lunes 8, podrán hacerlo los gimnasios, bajo estrictos protocolos.

Con estas disposiciones, La Pampa, que fue pionera en el país con la apertura del comercio y peluquerías y el permiso de caminatas, habilitará de 10 a 18 de lunes a viernes todas las actividades comerciales, peluquerías, profesiones liberales, mandatarios del automotor y agencias de quinielas, en tanto que los sábados podrán abrir sus puertas de 8 a 18.

Respecto al sector gastronómico, bares y confiterías, heladerías y food trucks empezarán a trabajar este viernes, de lunes a jueves de 10 a 18, y de viernes a domingos de 10 a 24. Para los gimnasios, que reabrirán el próximo lunes, el horario de funcionamiento previsto es de 8 a 20.

A partir de hoy, también, quedan habilitadas dos nuevas actividades que son las bibliotecas, autorizadas a funcionar de lunes a sábados de 8 a 18; y la equinoterapia, que se podrá desarrollar sus actividades de lunes a domingos de 8 a 18.

Mientras, son más de 3.500 los y las pampeanas que, en el marco de la pandemia del Covid-19, pudieron regresar a la provincia merced al programa "Regreso a Casa".

Sobre ellos se mantiene la vigilancia epidemiológica, con cuarentena en hoteles de la provincia y la prohibición de ingresos en puestos camioneros de 7 de los 17 que existen, con refuerzo del control policial, por decisión del gobernador.