La provincia de Buenos Aires actualizó el valor de las multas de tránsito y las más graves superan los $2,2 millones + Agregar ámbito en









La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial fijó el nuevo valor de la Unidad Fija (UF) para julio y agosto en $2.271. Exceso de velocidad, alcoholemia positiva o circular sin VTV pueden ser sancionados con multas de hasta $2.271.000.

Actualizan el valor de las multas en PBA.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes una nueva actualización del valor de las multas de tránsito que regirá durante el bimestre julio-agosto. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial fijó el valor de la Unidad Fija (UF) en $2.271, lo que representa un incremento del 2,5% respecto del bimestre anterior.

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La medida fue establecida mediante la resolución 3/2026 del organismo que depende del Ministerio de Transporte bonaerense y comenzó a regir desde el 1 de julio. Como establece la normativa provincial, el valor de la UF equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede La Plata.

Monte al dia Qué valor tendrán las multas Con la actualización, las infracciones más graves podrán alcanzar multas de hasta $2.271.000, ya que la legislación provincial prevé sanciones de entre 150 y 1.000 UF para determinadas faltas. En tanto, quienes se nieguen a realizar un test de alcoholemia podrán recibir una multa de hasta $2.725.200, al contemplarse sanciones de hasta 1.200 UF.

Entre las infracciones que pueden recibir las sanciones más elevadas se encuentran el exceso de velocidad, conducir con alcohol en sangre, cruzar un semáforo en rojo, circular a contramano, manejar sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV), conducir sin licencia habilitante, hacerlo sin la edad reglamentaria o circular sin seguro obligatorio. En todos esos casos, las multas oscilan entre $681.300 y $2.271.000, según la gravedad de la infracción y lo que determine el juez competente.

En el caso de infracciones como no usar el cinturón de seguridad, no utilizar casco en motocicletas, circular sin la documentación obligatoria, estacionar en lugares prohibidos, llevar más ocupantes de los permitidos o no portar el comprobante del seguro, las sanciones van desde $113.550 hasta $227.100.

La normativa provincial establece que el valor de la Unidad Fija debe actualizarse cada dos meses en función del precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino de La Plata, mecanismo previsto en el Código de Tránsito de la provincia de Buenos Aires para determinar el monto de las infracciones.