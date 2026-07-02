Amplían las restricciones para camiones de más de siete toneladas durante el fin de semana largo de julio + Agregar ámbito en









El Ministerio de Transporte bonaerense extendió las limitaciones a la circulación de vehículos de carga de más de siete toneladas en rutas provinciales y en la Autopista Buenos Aires - La Plata. La medida regirá entre el 8 y el 12 de julio y busca reducir la siniestralidad vial durante el recambio turístico.

Los camiones de más de siete toneladas recibirán nuevas restricciones

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires amplió las restricciones a la circulación de vehículos de transporte de cargas de más de siete toneladas de porte bruto durante el fin de semana largo del 9 de julio. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense y alcanza a distintos tramos de las rutas provinciales y a la Autopista Buenos Aires - La Plata.

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La resolución modifica el esquema dispuesto previamente por la Resolución 85/26, luego de que se advirtiera que en su anexo se había omitido, por un "error involuntario", la inclusión del 10 de julio como día no laborable con fines turísticos, establecido por el Gobierno nacional.

En los fundamentos de la medida, la cartera que conduce Martín Marinucci señaló que durante los fines de semana largos suele registrarse un incremento en la circulación de vehículos particulares, por lo que resulta necesario adoptar medidas preventivas para optimizar la capacidad vial, mejorar la seguridad en la circulación y disminuir las probabilidades de accidentes viales.

Cuándo comenzarán las restricciones a los camiones Las restricciones alcanzarán a los vehículos de cargas de más de siete toneladas el miércoles 8 de julio, entre las 18 y las 23:59, en sentido de salida del Área Metropolitana; el jueves 9 de julio, entre las 6 y las 14, también en sentido ascendente; y el domingo 12 de julio, entre las 14 y las 23:59, en sentido de regreso hacia el Área Metropolitana.

Las restricciones alcanzarán a los vehículos de cargas de más de siete toneladas el miércoles 8 de julio, entre las 18 y las 23:59, en sentido de salida del Área Metropolitana; el jueves 9 de julio, entre las 6 y las 14, también en sentido ascendente; y el domingo 12 de julio, entre las 14 y las 23:59, en sentido de regreso hacia el Área Metropolitana. La resolución mantiene las excepciones previstas para determinados vehículos de carga vinculados con actividades esenciales, con el objetivo de evitar interrupciones en la producción, la distribución y el abastecimiento de bienes considerados indispensables, entre ellos productos perecederos.

Además, el Ministerio de Transporte dispuso que los operativos de control se realicen en los puntos de inicio de las restricciones y en el sentido de circulación correspondiente, e instruyó a los organismos encargados de la seguridad vial a que, una vez finalizados los horarios de restricción, la liberación del tránsito se realice de forma gradual, paulatina y progresiva para evitar congestiones y preservar la seguridad vial.