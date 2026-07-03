El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como vocero presidencial y a Fabián Fernández al frente de Comunicación y Medios

Las designaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial como parte de la reestructuración del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni. Adrián Ravier encabezará la Vocería Presidencial y Fabián Fernández pasará a conducir la estrategia de Comunicación y Medios.

El Gobierno nacional oficializó este viernes las designaciones de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial y de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación , en el marco de la reorganización del gabinete que siguió a la salida de Manuel Adorni .

Las designaciones fueron formalizadas mediante los decretos 572 y 573/2026 , publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli . Los cambios forman parte del rediseño de la estructura del Poder Ejecutivo y de la estrategia de comunicación de la Casa Rosada .

A través del decreto 572/2026 , Ravier fue nombrado al frente de la Secretaría de Vocería Presidencial . Economista de profesión, fue elegido para conducir la comunicación oficial del Gobierno en una etapa que, según expresó el propio Mile i, buscará ampliar el alcance de los mensajes del Ejecutivo.

Durante su presentación pública en un evento de la Fundación Faro , el Presidente sostuvo que "la llegada de Adrián como divulgador económico es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trasciendan el debate de economistas y puedan llegar a los argentinos".

En tanto, mediante el decreto 573/2026, el Gobierno aceptó la renuncia de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete y lo designó inmediatamente como secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación , un área que adquiere mayor relevancia dentro del nuevo esquema gubernamental.

Fabián Fernández quedó al frente de Comunicación. PRO

Fernández continuará desempeñándose dentro del equipo político que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien concentra buena parte de la conducción política y comunicacional del oficialismo. Su nombramiento había sido anticipado públicamente por el propio Manuel Adorni antes de dejar el cargo.

Las modificaciones en el área de comunicación se producen en paralelo con la reestructuración del gabinete nacional y representan uno de los cambios más importantes impulsados por el Gobierno tras la salida de Adorni, quien dejó la Jefatura de Gabinete luego de quedar envuelto en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, Ravier aseguró que comienza "una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina". Además, afirmó que "hay milagros que no se estaban mostrando", en línea con el objetivo oficial de reforzar la difusión de la gestión económica del Gobierno.