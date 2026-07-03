Ofrecen una recompensa de $5 millones para encontrar a un hombre desaparecido hace más de seis meses en Moreno + Agregar ámbito en









El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó el pago para quienes aporten información que permita localizar a José Encina González, de 79 años. La Justicia investiga la posibilidad de que haya sido víctima de un delito.

Ofrecen una recompensa de $5 millones por encontrar a un hombre desaparecido.

El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de $5 millones para quienes aporten datos que permitan encontrar a José Encina González, un ciudadano paraguayo de 79 años que permanece desaparecido desde el 17 de diciembre de 2025, cuando fue visto por última vez en la localidad bonaerense de Moreno.

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La medida fue oficializada mediante la resolución 607/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, en respuesta a un pedido realizado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, que tiene a su cargo la investigación.

De acuerdo con el expediente judicial, Encina González salió de su vivienda ubicada sobre la calle Bécquer al 10.480 y desde ese momento no volvió a tener contacto con su familia. La investigación determinó que también habría sido visto en un kiosco de la zona, aunque desde entonces no surgieron pistas que permitieran establecer su paradero.

Ya está publicada la edición del 03/07/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina. Podés visualizarla en https://t.co/eu8kOvi6fq — Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) July 3, 2026 El pedido de la Justicia La Justicia sospecha que el hombre podría haber sido víctima de un delito, motivo por el cual, luego de varios meses de búsqueda sin resultados, solicitó la intervención del Ministerio de Seguridad Nacional para ofrecer una recompensa en el marco de la ley 26.538.

Las personas que puedan aportar información podrán hacerlo de manera anónima a través de la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. El Gobierno aclaró que la identidad de quienes colaboren será preservada y que el pago solo se realizará una vez que la autoridad judicial verifique la utilidad de la información aportada.

Según la descripción difundida oficialmente, José Encina González nació el 13 de enero de 1946, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene cabello corto canoso, ojos marrones y pesa entre 70 y 80 kilos. Además, presenta una cicatriz en una rodilla, habla guaraní y suele caminar con dificultad. La investigación por la desaparición La causa está a cargo de la fiscal María Verónica Pitella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3. Durante la investigación se realizaron rastrillajes, entrevistas y análisis de cámaras de seguridad, aunque hasta el momento no hubo avances que permitieran localizar al hombre. Como parte de las nuevas medidas, la resolución también instruye a la Dirección de Comunicación Institucional y a las fuerzas federales de seguridad a difundir el afiche oficial de búsqueda en todo el país, con el objetivo de ampliar el alcance de la campaña y obtener información que ayude a esclarecer el caso.