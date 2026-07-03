Mundial 2026: Suiza fue efectiva, venció 2-0 a Argelia y avanzó a los octavos de final del Mundial + Agregar ámbito en









El conjunto europeo aprovechó al máximo sus oportunidades, golpeó en los momentos justos y manejó el partido con solidez para asegurar su lugar entre los 16 mejores. Ahora, enfrentarán en la próxima instancia al ganador de Colombia-Ghana.

Archivo. Los europeos avanzaron a octavos de final.

Sin desplegar un gran nivel futbolístico, pero con una efectividad casi perfecta en los momentos clave, Suiza derrotó 2-0 a Argelia y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial. El seleccionado europeo golpeó en las pocas ocasiones que generó y luego administró la ventaja con autoridad para quedarse con el pase a la siguiente instancia.

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Por el rendimiento que ambos equipos habían mostrado durante la fase de grupos y por la jerarquía individual de varios de sus futbolistas, el encuentro prometía un desarrollo mucho más atractivo. Sin embargo, predominó la fricción, el juego en la mitad de la cancha y las escasas llegadas de peligro.

Suiza venció a Argelia y espera por el ganador de Colombia - Ghana La diferencia estuvo en la eficacia. Suiza remató apenas tres veces al arco y convirtió dos goles. El primero llegó a los 10 minutos, cuando Manzambi protagonizó una gran acción individual: dejó atrás a tres defensores, llegó hasta el fondo y asistió a Embolo, que solo tuvo que empujar la pelota para el 1-0.

El segundo tanto apareció apenas comenzado el segundo tiempo. Tras un rebote en el borde del área, Ndoye sacó un potente derechazo cruzado que sorprendió al arquero y amplió la ventaja para darle mayor tranquilidad al conjunto suizo.

Archivo. Argelia quedó eliminada del Mundial 2026. Con el 2-0, Suiza cambió el plan. Cedió la posesión de manera deliberada, se replegó con orden y armó un bloque defensivo que anuló por completo los intentos de Argelia. El conjunto africano manejó más tiempo la pelota, pero nunca encontró la forma de romper la última línea rival. La urgencia por descontar lo llevó a abusar de los centros y a perder claridad en los metros finales.

Sin brillar, pero con la contundencia que mostró durante todo el partido, Suiza hizo valer cada oportunidad y controló el desarrollo hasta el pitazo final. En los octavos de final enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Ghana.