La provincia de Buenos Aires abrió el concurso para residencias en Salud 2026

La convocatoria del Ministerio de Salud bonaerense alcanza a hospitales provinciales y municipales. Habrá prioridad para egresados del programa “Pre-Residencias”.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la convocatoria al concurso público y abierto para el ingreso a residencias de profesionales de la salud 2026 , según la Resolución N° 3205 publicada en el Boletín Oficial del distrito .

La medida, impulsada por el Ministerio de Salud , establece la apertura de inscripciones para cubrir cargos en residencias básicas y posbásicas que se desarrollarán en hospitales provinciales, establecimientos municipales adheridos y centros conveniados.

El esquema también incluye instituciones como los hospitales vinculados a la Asociación Médica de Bahía Blanca “Dr. Felipe Glasman” y el Hospital Privado del Sur de esa ciudad.

La resolución aprueba además los reglamentos del concurso y el cronograma completo del proceso , que regirá para todas las instancias de adjudicación de cargos durante el ciclo 2026.

En ese marco, se dispuso delegar en la Dirección de Formación y Educación Permanente facultades clave para la implementación del concurso, entre ellas la resolución de controversias, la interpretación de los reglamentos, la definición de cronogramas y la organización de las instancias de adjudicación.

El llamado se inscribe en lo establecido por la normativa vigente que regula el Sistema Provincial de Residencias de Profesionales de la Salud, el cual prevé que el ingreso se realice mediante concursos anuales, públicos y abiertos.

Prioridad para quienes hicieron pre-residencias

Uno de los puntos centrales de la medida es la prioridad para los egresados del programa “Pre-Residencias”, quienes podrán participar en una primera instancia del concurso con preferencia en la elección de sede y especialidad.

En caso de optar por un cambio, la selección se realizará según el orden de mérito definido por el puntaje final y la disponibilidad de vacantes.

La iniciativa se vincula con políticas previas del ministerio, como el “Plan Integral Bonaerense de Fortalecimiento de Especialidades Estratégicas”, orientado a incentivar la formación en áreas con déficit de profesionales, y el programa de becas “Pre-Residencias”, destinado a reforzar esas especialidades.

Residencias-Medicas 2026 Switt

Los organismos involucrados

Asimismo, la Dirección de Formación y Educación Permanente será la encargada de definir la modalidad y el cronograma específico de la primera instancia destinada a quienes hayan completado ese programa.

La resolución también invita a otras jurisdicciones a adherir al esquema de convocatoria y a los reglamentos aprobados, en línea con el objetivo de garantizar el acceso a la salud y fortalecer la formación del recurso humano sanitario en la provincia.

El acto lleva la firma del ministro Nicolás Kreplak y se dicta en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.477 y la normativa que regula el sistema de residencias.