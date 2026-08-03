La provincia de Buenos Aires revalidó los beneficios fiscales de Despegar en el régimen de economía del conocimiento + Agregar ámbito en









El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica renovó por dos años la inscripción de Despegar.com.ar S.A. en el Registro Nodo de la Economía del Conocimiento. La empresa mantendrá una exención del 5% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para su actividad de desarrollo de software.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este lunes la revalidación de la inscripción de Despegar.com.ar S.A. en el Registro Nodo de la Economía del Conocimiento (NECo) y ratificó su condición de beneficiaria del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica mediante la Resolución 282/2026, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, en el marco de la Ley provincial 15.339 y su decreto reglamentario.

La resolución renueva por dos años los beneficios otorgados a la empresa y mantiene la exención del 5% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a la actividad promovida "Desarrollo y puesta a punto de productos de software", identificada con el código 620101.

Según la normativa, la empresa había obtenido ese beneficio mediante la Resolución 230/2024 y posteriormente solicitó su continuidad conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 15.339. Tras analizar la documentación presentada, el área técnica concluyó que la firma cumplió con todos los requisitos exigidos para la revalidación de su inscripción.

El acto administrativo también deja constancia de que Despegar.com.ar S.A. desarrolla la actividad alcanzada por el régimen en un establecimiento ubicado en la localidad de Manuel B. Gonnet, partido de La Plata.

Asimismo, la resolución establece que la estabilidad del beneficio comenzará a regir desde la notificación formal del acto administrativo y tendrá una vigencia de dos años. Además, recuerda que la continuidad de los incentivos deberá revalidarse de manera bienal, tal como lo establece la normativa provincial. Por otra parte, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica dispuso comunicar la decisión a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) para que incorpore en sus registros el alcance de la exención impositiva correspondiente a la empresa.