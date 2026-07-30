Karina Milei reactiva el armado bonaerense: prepara acto y reunión con legisladores

La presidenta de LLA profundiza su exposición pública mientras avanza con la construcción territorial. La inauguración de un local en San Telmo, una agenda con legisladores y el cambio en la comunicación forman parte de una estrategia para consolidar su liderazgo dentro del oficialismo.

La secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza , Karina Mile i , prepara para agosto una nueva demostración de fuerza partidaria con foco en la provincia de Buenos Aires . La agenda incluirá la inauguración oficial del local bonaerense de LLA ubicado en San Telmo, una reunión en Casa Rosada con diputados y senadores provinciales junto a Sebastián Pareja y, posteriormente, un acto con formato similar al de un congreso partidario, que se proyecta como otra instancia para consolidar la estructura libertaria en el distrito.

El espacio de San Telmo ya comenzó a funcionar y será uno de los puntos de encuentro del armado oficialista de cara a la próxima etapa política. La elección como sede no fue casual. Aunque el local está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, desde el entorno de Karina Milei explican que la ubicación permite facilitar el traslado de dirigentes y militantes que llegan desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La intención es contar con un lugar de referencia para una estructura que busca consolidarse territorialmente y ampliar su presencia en el principal distrito electoral del país.

El espacio ya tuvo su primera actividad partidaria con el lanzamiento de la escuela de formación de líderes de La Libertad Avanza. La iniciativa apunta a capacitar a dirigentes y militantes y forma parte de la construcción de una estructura política propia que el oficialismo considera necesaria para sostener el crecimiento del espacio más allá de las campañas electorales.

La inauguración formal del local será encabezada por Karina Milei durante agosto , aunque todavía resta definir la fecha exacta. La actividad se inscribe en el proceso de reorganización interna que atraviesa La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo busca fortalecer su armado territorial.

La secretaria general de la Presidencia mantiene una participación activa en el diseño de la estrategia partidaria y en la construcción de la estructura libertaria. En el caso bonaerense, ese trabajo tiene además una relevancia particular por el peso electoral del distrito y por la necesidad del oficialismo de consolidar una fuerza capaz de competir con mayor autonomía frente a las estructuras tradicionales.

En paralelo, para agosto también se planifica una reunión en la Casa Rosada con diputados y senadores provinciales bonaerenses de La Libertad Avanza y con Sebastián Pareja, presidente del partido a nivel bonaerense y uno de los principales referentes del armado territorial. El encuentro busca reunir a los legisladores con la conducción política del oficialismo y avanzar en una coordinación más estrecha de la agenda.

La reunión, sin embargo, todavía depende de la agenda presidencial y de la actividad de la Casa Rosada. La planificación quedó condicionada por los viajes y compromisos oficiales de estos días, por lo que se espera que durante la próxima semana haya mayores precisiones sobre la fecha y el formato del encuentro

En paralelo, La Libertad Avanza ya proyecta una nueva instancia de organización partidaria para el segundo semestre. Entre octubre y noviembre está prevista la realización de un nuevo congreso provincial, aunque todavía resta definir el distrito bonaerense que será sede del encuentro.

No vinimos a especular. Vinimos a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. https://t.co/m5v0BCHPYz pic.twitter.com/NNuJaq58N1 — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) July 23, 2026

El cambio en la estrategia política también empieza a verse en la comunicación y en la imagen de Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia, históricamente más reservada y con una exposición pública acotada, comenzó a ocupar un lugar más visible en la escena política, con una puesta en escena que busca mostrarla como la principal conductora del armado libertario.

La semana pasada sumó su voz a un video institucional de la Casa Rosada sobre una reunión entre funcionarios nacionales y autoridades de Santa Fe. La participación de la secretaria general en la puesta en escena volvió a mostrar el giro en su estrategia de comunicación y su mayor exposición pública, en un contexto en el que el oficialismo no descarta explorar un eventual acuerdo electoral con el gobernador Maximiliano Pullaro, mientras que la presencia de Romina Diez en la negociación explica el particular interés de la conducción libertaria en la provincia.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Ministro de Economía, Luis Caputo; y el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezaron en Casa Rosada la firma del convenio mediante el cual el Gobierno nacional delega en la… pic.twitter.com/BhnEX9Qttz — Casa Rosada (@CasaRosada) July 22, 2026

Ese giro tiene su correlato en la decisión de instalar el denominado Día de la Unidad, una efeméride que busca reivindicar el 23 de julio de 2025, cuando Karina Milei publicó un tuit después del cierre de listas bonaerense que dejó a Santiago Caputo fuera del armado electoral. Para la secretaria general de la Presidencia, aquella fecha selló el momento en que tomó el control de la lapicera y de la estrategia electoral. Un año después, con el poder interno consolidado, Karina busca dar un paso más y convertir esa conducción en una identidad política propia, con una nueva imagen y una comunicación más activa que la proyecten como la jefa indiscutida de la construcción libertaria rumbo a 2027.