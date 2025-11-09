Impactante: un conductor atropelló a tres jubiladas que cruzaban una avenida en Lanús







El hombre, que iba acompañado por un menor, embistió a tres mujeres de entre 65 y 93 años en plena avenida Hipólito Yrigoyen. Todas fueron hospitalizadas con fracturas.

Momento del impacto: el auto embistió a tres mujeres que cruzaban la avenida Hipólito Yrigoyen en Lanús.

Un conductor de 37 años atropelló este viernes a tres mujeres que cruzaban una avenida en el partido bonaerense de Lanús, provocándoles graves lesiones y fracturas múltiples. El accidente, registrado por una cámara de seguridad municipal, ocurrió a metros de la estación de tren sobre la intersección de Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo.

El video muestra cómo, tras el paso de un colectivo, un grupo de peatones cruza la avenida con normalidad. Segundos después, un Renault Symbol avanza sin frenar y embiste de lleno a tres mujeres que transitaban correctamente por el paso peatonal.

El impacto fue tan violento que una de las víctimas fue levantada por el aire, mientras que otra, que llevaba una bolsa en la mano, fue golpeada a pocos metros de distancia. La tercera mujer fue atropellada por la espalda antes de que el vehículo se detuviera sobre el bulevar.

Lanus accidente TN Las víctimas y el estado de salud Las mujeres fueron identificadas como Juana Vignona (73), Mirta Silvia Amor López (91) y Teresa Cristina Melgarejo (65). Todas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Evita de Lanús por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Vignona sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo, y los médicos evalúan la posibilidad de amputación. López presentó una fractura expuesta en la cabeza con pérdida de conocimiento, mientras que Melgarejo permanece internada con fuertes dolores en la zona lumbar.

El conductor y la investigación El automovilista, identificado como Ezequiel Eduardo Mambrín, fue detenido minutos después del hecho por personal de la Comisaría 1° de Lanús. Según informaron fuentes policiales, el hombre iba acompañado de un menor al momento del siniestro. El test de alcoholemia realizado en el lugar arrojó resultado negativo, aunque Mambrín quedó igualmente detenido por el delito de “lesiones culposas”. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Lanús, que analiza las imágenes y testimonios para determinar las circunstancias del accidente.