En medio de las negociaciones por reformas, Manuel Adorni aseguró que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar"

El nuevo jefe de Gabinete lo aseguró en el aniversario de la Sociedad Rural Argentina. Además, sostuvo que hay "un presidente y un equipo de gobierno con el objetivo fijo" en esa dirección.

En medio de las negociaciones por reformas, el nuevo jefe de Gabinete Manuel Adorni aseguró este viernes que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar". Lo dijo en la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el marco de festejos por sus 160 años de historia.

Allí dijo que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar, un presidente y un equipo de gobierno con el objetivo fijo en lograrlo" . Además, agregó en representación del gabinete: "Creemos en el mérito y en la iniciativa privada. Creemos en el trabajo honesto como camino de acceso social".

En el mismo evento, Adorni anunció que la prórroga de la emergencia por inundaciones será hasta febrero de 2026 , para las zonas inundadas y destruidas de Buenos Aires durante este año, citó La Nación.

La extensión de la emergencia agropecuaria será hasta el 28 de febrero de 2026 para las localidades de Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. Junto a esta medida, el Gobierno aportará "un millón de litros de gasoil para apoyar las máquinas que realizan tareas de reparación de caminos e infraestructura hidráulica en las zonas afectadas“.

pergamino-campo-inundaciones-1920-1_1000_1100 El Gobierno aportará "un millón de litros de gasoil" para las máquinas que reparan caminos e infraestructura.

La asistencia también se extenderá a otras provincias con dificultades climáticas, como Entre Ríos (por granizo y viento) y Río Negro (por sequía). Al mismo tiempo, Adorni detalló que "fuerzas federales" ya se encuentran trabajando "como camiones potabilizadores y equipos especiales”, por la situación hídrica en la provincia.



En esa línea, recalcó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será quien supervisara la situación desde el municipio de 9 de Julio, durante este sábado.

Durante el evento participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el designado ministro del Interior, Diego Santilli. Allí también estuvieron los gobernadores: