La Junta Electoral convocó a las sesiones preparatorias de legisladores electos en la provincia de Buenos Aires







El organismo dispuso que la proclamación y diplomación de los legisladores electos se realice el 2 de diciembre en la Cámara de Diputados bonaerense. También fijó el 5 de diciembre para las sesiones preparatorias de concejos deliberantes y consejos escolares.

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires resolvió este lunes convocar al acto de proclamación y entrega de diplomas a los senadores y diputados provinciales electos el pasado 7 de septiembre de 2025, así como a concejales y consejeros escolares.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense, la ceremonia de entrega de diplomas habilitantes para los senadores y diputados titulares se realizará el 2 de diciembre a las 12 horas en el recinto de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de La Plata (Av. 53 entre 7 y 8).

Ese mismo día, de 12 a 17 horas, se entregarán los diplomas y certificados correspondientes a los legisladores suplentes, así como a concejales y consejeros escolares, en la sede de la Junta Electoral ubicada en avenida 13 N° 34 de La Plata.

Además, el organismo convocó a las sesiones preparatorias de los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares de toda la provincia para el 5 de diciembre a las 10 horas, en cumplimiento de lo establecido por el decreto ley 6769/58 y la Ley 13.688.

La resolución lleva las firmas de la presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan; la vicepresidenta Ana María Bourimborde; los vocales Eduardo Raúl Delbés, Gustavo Juan De Santis y Federico Gastón Thea; y el secretario de Actuación, Daniel Jorge Demaría Massey.