10 de noviembre 2025 - 08:28

La Junta Electoral convocó a las sesiones preparatorias de legisladores electos en la provincia de Buenos Aires

El organismo dispuso que la proclamación y diplomación de los legisladores electos se realice el 2 de diciembre en la Cámara de Diputados bonaerense. También fijó el 5 de diciembre para las sesiones preparatorias de concejos deliberantes y consejos escolares.

Cámara de Diputados bonaerense.jfif

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires resolvió este lunes convocar al acto de proclamación y entrega de diplomas a los senadores y diputados provinciales electos el pasado 7 de septiembre de 2025, así como a concejales y consejeros escolares.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense, la ceremonia de entrega de diplomas habilitantes para los senadores y diputados titulares se realizará el 2 de diciembre a las 12 horas en el recinto de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de La Plata (Av. 53 entre 7 y 8).

Ese mismo día, de 12 a 17 horas, se entregarán los diplomas y certificados correspondientes a los legisladores suplentes, así como a concejales y consejeros escolares, en la sede de la Junta Electoral ubicada en avenida 13 N° 34 de La Plata.

Además, el organismo convocó a las sesiones preparatorias de los Concejos Deliberantes y Consejos Escolares de toda la provincia para el 5 de diciembre a las 10 horas, en cumplimiento de lo establecido por el decreto ley 6769/58 y la Ley 13.688.

La resolución lleva las firmas de la presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan; la vicepresidenta Ana María Bourimborde; los vocales Eduardo Raúl Delbés, Gustavo Juan De Santis y Federico Gastón Thea; y el secretario de Actuación, Daniel Jorge Demaría Massey.

