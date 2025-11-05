Con mensaje a la interna, intendentes del kicillofismo aseguraron que "hay otro camino"

Los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro respaldaron al gobernador Axel Kicillof, llamaron a “revisar con humildad las dificultades” del peronismo para ampliar su base electoral y pidieron construir “una propuesta democrática, federal y popular” frente al modelo de Javier Milei.

Los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) , que conduce Axel Kicillof , afirmaron que “hay otro camino” para la Argentina, llamaron a construir “una propuesta democrática, federal y popular” que "vuelva a enamorar" frente al modelo de exclusión del presidente Javier Milei y pidieron “revisar con humildad las dificultades" que tuvo el peronismo para ampliar su base electoral y para integrar "a distintos compañeros que decidieron competir en listas alternativas" .

En un extenso comunicado difundido en redes sociales tras conocerse el escrutinio definitivo de las elecciones del 26 de octubre, los jefes comunales destacaron los avances del peronismo bonaerense, respaldaron al gobernador y aseguraron que “lejos de desanimarnos, este resultado constituye un punto de partida sólido para lo que viene”.

En el texto, los intendentes señalaron que, tras el conteo final, “La Libertad Avanza obtuvo el primer lugar con el 41,43% (3.649.988 votos) frente al 41,10% (3.620.634 votos) de Fuerza Patria”, lo que representa “una diferencia de apenas 29.354 votos (0,32%), prácticamente un empate técnico ”.

“Podría ser una tentación buscar culpables. Sin embargo, creemos que este no es el momento de enredarnos en discusiones internas alejadas de los problemas reales de nuestra sociedad. Por el contrario, consideramos necesario poner en valor el enorme esfuerzo político, territorial y militante que realizó el peronismo bonaerense”, expresaron.

Los jefes distritales remarcaron que el oficialismo provincial logró “un triunfo rotundo en septiembre y una virtual paridad en octubre, frente a una maquinaria nacional y extranjera sin precedentes”. Y agregaron: “Dada su obscena injerencia, podríamos decir que fue una exigua derrota frente a las amenazas dirigidas a los ciudadanos argentinos, frente a los fondos multimillonarios extranjeros que desembarcaron con un indisimulable apetito por nuestros recursos nacionales y frente a (Donald) Trump”.

En esa línea, destacaron que “el inmenso logro electoral de septiembre quebró un ciclo histórico de 20 años de derrotas consecutivas del peronismo en elecciones legislativas en la Provincia, tras sufrir sucesivas derrotas en 2009, 2013, 2017 y 2021”.

Sobre un total de 135 municipios, señalaron que “Fuerza Patria se impuso en 100, lo cual resulta indispensable para fortalecer la tarea que venimos desarrollando en defensa de nuestras atacadas comunidades”. También subrayaron que “sobre un total de 69 bancas legislativas provinciales en juego, obtuvimos 34 y sumamos centenares de nuevos concejales y consejeros escolares en municipios gobernados por intendentes peronistas, garantizando gobernabilidad en tiempos difíciles”.

“Se obtuvo, además, una inédita mayoría absoluta y quórum propio en el Senado provincial, que servirá para defender la tarea del Gobernador mientras sufre el irresponsable asedio de presidente Milei”, añadieron.

"El mejor desempeño en 20 años"

En cuanto a los comicios nacionales del 26 de octubre, indicaron que “Fuerza Patria en la Provincia logró el mejor desempeño electoral en las elecciones legislativas de los últimos 20 años” y que “a los 15 diputados nacionales que se renovaban, se agregó uno más”. Recordaron que el peronismo había obtenido “el 32% de los votos en 2009, el 35% en 2013, el 37% en 2017 y el 38% en 2021”.

Aun así, reconocieron que “no le pudimos ganar a La Libertad Avanza” y evaluaron que “la gran diferencia entre las elecciones del 7 de septiembre y las del 26 de octubre no estuvo en la cantidad de votos obtenidos por el peronismo, que se mantuvo prácticamente igual -descontando el voto extranjero-, sino en el crecimiento del voto libertario, alimentado por el clima de miedo que generaron de forma planificada y por el fracaso de su propio plan económico que puso al país al borde del abismo, el poder financiero y la intervención política directa del presidente de los Estados Unidos”.

Los intendentes consideraron que “lo que corresponde es revisar con humildad y seriedad las dificultades que tuvimos para ampliar nuestra base electoral y para integrar a distintos compañeros peronistas que finalmente decidieron competir en listas alternativas que, en conjunto, recolectaron más de 300.000 votos”.

En ese punto, aclararon que "las dificultades, sin duda, obedecen a múltiples factores y que deben analizarse con humildad, no para repartir culpas, sino para mejorar y fortalecer nuestro trabajo político de cara a los desafíos que vienen".

"Un nuevo punto de partida"

El documento enfatiza que “lejos de desanimarnos, este resultado constituye un punto de partida sólido para lo que viene”. “Los más de 3,6 millones de bonaerenses que respaldaron a Fuerza Patria en ambas elecciones expresan un acompañamiento sostenido que debemos cuidar y consolidar: un respaldo que reconoce el esfuerzo cotidiano de los intendentes y del Gobernador Axel Kicillof por actuar como escudo y red en un tiempo de ajuste tan agresivo y con un Estado Nacional que ha decidido borrarse”, sostuvieron.

“Esa base popular y territorial, lograda a partir de gestiones locales y provinciales que defienden a la gente, es uno de los cimientos desde los cuales construir una alternativa nacional, democrática y federal frente al modelo de exclusión que hoy se impone”, añadieron.

Asimismo, reivindicaron que “la decisión del Gobernador Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales fue acertada y valiente: permitió un triunfo histórico que quebró dos décadas consecutivas de derrotas legislativas y demostró algo esencial para el futuro: Milei no es invencible, y su plan de ajuste no despierta la alegría masiva que intentan vender”.

En ese contexto, señalaron que “el peronismo debe abordar sus tareas pendientes y dedicar toda su energía a los desafíos que se avecinan. Además de ser oposición, debe ser alternativa de gobierno”.

“Desde el peronismo bonaerense, además, no nos interesa ‘exportar’ el modelo al resto de las provincias donde el peronismo tuvo más dificultades electorales; lo que nos interesa es salir a conversar y construir con todos los sectores de la dirigencia política y de la sociedad que se opongan al modelo de Milei y Trump”, afirmaron.

Sostuvieron luego: “No alcanza con la Provincia de Buenos Aires, no alcanza con el peronismo, no alcanza con resistir u oponerse: debemos elaborar colectivamente una propuesta democrática, federal y popular que ofrezca a la sociedad argentina una opción sólida, esperanzadora y amplia frente al actual modelo de exclusión”.

“La sociedad argentina, cansada de frustraciones y decepciones, necesita que el peronismo vuelva a representar un horizonte de esperanza y justicia”, agregaron.

El texto concluye con un mensaje de unidad y respaldo al gobernador: “Por eso afirmamos con convicción que hay otro camino, y que ese camino se construye desde abajo, con diálogo, creatividad, solidaridad y amor por la Patria. Lo haremos junto al Gobernador Axel Kicillof, quien será -sin dudas- protagonista de la reconstrucción de una esperanza para las mayorías”.

“El peronismo bonaerense demostró que puede ganar, resistir y gobernar. Ahora tiene la tarea de volver a enamorar y proyectar un futuro mejor, sin nostalgias ni rencores, con la certeza de que somos millones los que seguimos creyendo que la justicia social, la producción nacional y la soberanía son los pilares de una Argentina digna, democrática y federal”, concluyeron los intendentes y cerraron: “Seguimos avanzando, derecho al futuro”.