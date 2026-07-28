El Ministerio de Seguridad bonaerense ofrece hasta $10 millones de recompensa por tres prófugos + Agregar ámbito en









Las resoluciones publicadas hoy en el Boletín Oficial buscan dar con el paradero de un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja y embarazarla, y de otros dos condenados por abuso sexual con acceso carnal.

Las tres medidas fueron firmadas por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien solicitó además al Ministerio de Comunicación Pública la difusión masiva de los casos a nivel nacional y local.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció este martes, a través de tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, recompensas de entre $5.000.000 y $10.000.000 para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de tres prófugos de la Justicia bonaerense, todos ellos investigados o condenados por delitos de abuso sexual.

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La primera de las medidas, la Resolución 1777-MSGP-2026, ofrece recompensa por Alberto Martín Del Valle, DNI 20.986.955, con último domicilio conocido en Mar de Ajó, partido de La Costa. Del Valle está imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal y tentativa de aborto, además de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y uso de documento falso o adulterado.

Según el anexo de la resolución, entre marzo y el 31 de octubre de 2009, en el partido de Puan, el hombre abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de la hija de su conviviente, a quien embarazó y forzó a abortar sin éxito. El bebé nacido de esos abusos fue sometido a un examen de ADN que arrojó una probabilidad de paternidad del 99,99%. La causa está a cargo de la fiscal Leila Violeta Scavarda, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 12 de Bahía Blanca, e interviene la Ayudantía Fiscal del Partido de Puan.

En tanto, la Resolución 1780-MSGP-2026 eleva a entre $5.000.000 y $10.000.000 el monto de la recompensa ofrecida el año pasado, mediante la Resolución 1882/25, por Joaquín Sebastián Lencina, DNI 39.513.429, con último domicilio conocido en Gobernador Julio A. Costa, partido de Florencio Varela. Lencina fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal. El pedido de incremento partió del fiscal Marcelo Alejandro Selier, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 descentralizada de Florencio Varela, del Departamento Judicial Quilmes.

Por último, la Resolución 1823-MSGP-2026 ofrece recompensa por Federico Alejo Kemmler Davyt, DNI 39.941.752, con último domicilio conocido en la ciudad de Bahía Blanca. Kemmler Davyt fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca a seis años y seis meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal. El pedido de inclusión en el programa de recompensas fue realizado por el fiscal Marcelo Romero Jardín, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 de Bahía Blanca.

Las tres resoluciones se enmarcan en el Programa Especial de Recompensas, creado por el Decreto 2052/98 y su modificatorio, que estableció el Fondo Permanente de Recompensas para casos de homicidios dolosos o delitos que por su gravedad y complejidad lo justifiquen. El Ministerio de Seguridad es el órgano de aplicación del fondo desde el Decreto 997/03, mientras que el procedimiento para la gestión de los pagos fue aprobado por la Resolución 2390/07. En los tres casos, las personas que deseen aportar información podrán hacerlo con reserva de identidad, presentándose ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, que garantiza la confidencialidad de los datos y de la identidad de los denunciantes. Las tres medidas fueron firmadas por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien solicitó además al Ministerio de Comunicación Pública la difusión masiva de los casos a nivel nacional y local.