La provincia de Buenos Aires formalizó préstamos de piezas patrimoniales a cinco museos

Lo hizo a través de convenios de comodato con museos de Ensenada, General San Martín, Trenque Lauquen y el Museo Malvinas. Los acuerdos incluyen obras y bienes del patrimonio del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo.

El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires aprobó una serie de convenios de préstamo de uso gratuito o comodato con distintos museos para la exhibición y conservación de bienes que forman parte del patrimonio del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo . Las medidas fueron oficializadas mediante las resoluciones 1068, 1072, 1073, 1079 y 1080, publicadas este viernes en el Boletín Oficial del distrito.

Los acuerdos contemplan el traslado y exhibición de piezas patrimoniales en el Museo Fuerte Barragán de Ensenada , el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur , el Museo Histórico “José Hernández - Chacra Pueyrredón” de General San Martín y el Museo Histórico Regional de Trenque Lauquen .

En el caso del Museo Fuerte Barragán, la Resolución 1068-ICULGP-2026 aprobó el préstamo de varios bienes, entre ellos cañones coloniales que cuentan con alta patrimonial , cuyos números de inventario vigentes en el sistema SIGAF son 5944822, 5944886, 5944891 y 15279875. El convenio establece una vigencia desde el 3 de abril de 2026 hasta el 3 de abril de 2027 y fija ese plazo como improrrogable.

El acuerdo fue suscripto por el Instituto Cultural, representado por la directora provincial de Patrimonio Cultural, Araceli Bellotta , ad referéndum de la presidenta del organismo, Florencia Saintout , y por el Museo Fuerte Barragán, representado por Agustín Duscovich, secretario de Relaciones Institucionales, Prensa y Ceremonial de la Municipalidad de Ensenada.

El museo deberá garantizar el cuidado, conservación, funcionamiento y mantenimiento de los bienes y restituirlos en las mismas condiciones en que fueron entregados. En caso de destrucción, robo, hurto o desaparición, deberá abonar al Instituto Cultural el valor de los bienes, además de los daños y perjuicios que correspondan. Para este préstamo se contrató un seguro bajo las modalidades de “Robo - objetos diversos” y “Todo riesgo - incluyendo hurto”.

Por otra parte, la Resolución 1072-ICULGP-2026 aprobó el convenio con el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur para la exhibición de obras en su Sala Permanente. El acuerdo fue rubricado el 15 de abril de 2026 y estableció una vigencia desde el 2 de enero hasta el 2 de julio de 2026, también con carácter improrrogable.

En este caso, el convenio establece que los bienes deberán permanecer en un espacio que cuente con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad, además de las condiciones ambientales y museológicas requeridas para la conservación de bienes culturales.

El valor asignado a las piezas en caso de destrucción, robo, hurto o desaparición fue establecido en $1.605.000, monto al que podrán sumarse los daños y perjuicios correspondientes. El museo contrató además un seguro bajo la modalidad de “Robo y Riesgos similar”.

La Resolución 1073-ICULGP-2026, en tanto, aprobó un comodato con el Museo Histórico “José Hernández - Chacra Pueyrredón” del Municipio de General San Martín. El convenio comprende un bien que integra el acervo patrimonial del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo y cuya alta patrimonial fue asignada mediante una disposición de 2023.

El préstamo fue establecido por un año, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. El bien fue valuado en $50.000 a los efectos del convenio y cuenta con una cobertura de seguro bajo las modalidades de “Robo - objetos diversos” y “Todo riesgo - incluyendo hurto”.

El acuerdo fue firmado por el Instituto Cultural, representado por Bellotta ad referéndum de Saintout, y por el museo de General San Martín, representado por Lucía Laura Santarone, subsecretaria de la Secretaría de Cultura y Relaciones Institucionales de la Municipalidad.

Préstamos correspondientes a períodos anteriores

Las otras dos resoluciones publicadas este viernes formalizaron convenios correspondientes a períodos de préstamo anteriores.

La Resolución 1079-ICULGP-2026 aprobó el convenio con el Museo Histórico Regional de Trenque Lauquen por bienes destinados a ser exhibidos en su Sala Permanente. El acuerdo establece que el préstamo tuvo una vigencia de un año, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

Según el convenio, las piezas fueron valuadas en $7.040.000 en caso de destrucción, robo, hurto u otra forma de desaparición. La documentación señala además que el préstamo se realiza desde 1972 y que, por ese motivo, se encuentra exento de póliza de seguro.

El convenio fue suscripto por el Instituto Cultural, representado por Bellotta, y por el Museo Histórico Regional de Trenque Lauquen, representado por el intendente municipal Francisco Recoulat y el director de Cultura municipal, Guillermo Ruiz.

Finalmente, la Resolución 1080-ICULGP-2026 aprobó otro convenio con el Museo Histórico “José Hernández - Chacra Pueyrredón” de General San Martín. En este caso, el préstamo correspondió al período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2025 y comprende un bien perteneciente al acervo patrimonial del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo.

La pieza fue valuada en $50.000 y el convenio estableció que el museo debía garantizar su conservación, funcionamiento y mantenimiento, además de restituirla en las condiciones en que fue entregada. También se contempló una cobertura de seguro bajo las modalidades de “Robo - objetos diversos” y “Todo riesgo - incluyendo hurto”.

En todos los casos, los convenios establecen restricciones para la cesión de los bienes y para la realización de modificaciones sin autorización del Instituto Cultural. Los acuerdos también fijan que, ante eventuales controversias judiciales o extrajudiciales, las partes se someterán al fuero Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de La Plata.