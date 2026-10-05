El Gobierno bonaerense declaró de interés provincial el aporte de Ingeniería de la UNLP al satélite SABIA Mar

La Facultad desarrolló dos instrumentos para la misión de la CONAE que estudiará el Mar Argentino y sus costas. Uno de ellos es el primer receptor de navegación de fabricación 100% nacional integrado a un satélite argentino.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , declaró de interés provincial la labor y los aportes científico técnicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para el desarrollo del satélite SABIA-Mar .

Lo hizo a través del Decreto 1660, publicado este lunes en el Boletín Oficial del distrito, donde se indicó que el reconocimiento busca consolidar el prestigio de la universidad pública en el sector aeroespacial , y el desarrollo resulta estratégico para la soberanía tecnológica y el monitoreo de los recursos marítimos de la Provincia.

El satélite es la herramienta oficial de la misión SABIA-Mar, impulsada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) . De acuerdo con los fundamentos, la misión permitirá el estudio exhaustivo del Mar Argentino y sus costas mediante la medición del color del océano, que sirve para estimar clorofila, sedimentos y materia orgánica. Esos datos son clave para conocer la productividad marina y gestionar los recursos pesqueros. Su lanzamiento está previsto para 2027.

La Facultad de Ingeniería desarrolló dos instrumentos para el satélite: un receptor satelital de datos ambientales y un receptor de navegación. Este último es el primero en su tipo de fabricación 100% nacional integrado a un satélite argentino .

El decreto señala que el instrumental es una evolución tecnológica directa del sistema empleado en la misión SAC-D/Aquarius, lanzada en 2011 en cooperación con la NASA. De este modo, la Argentina recupera una capacidad de recolección de datos ambientales desde el espacio que había quedado vacante cuando esa misión finalizó en 2015.

El texto destaca además que la tecnología puede operar junto con sistemas internacionales de referencia y que el uso de desarrollos propios permite reducir costos operativos. Ese resultado surgió de la articulación entre el sistema científico universitario y las instituciones públicas y privadas que participaron del proyecto.

Los fundamentos recuerdan también que la Facultad ya había tenido una participación en el satélite Atenea, un microsatélite que integró la misión Artemis II de la NASA en abril de 2026.

El reconocimiento había sido impulsado por la Cámara de Diputados bonaerense, que en mayo declaró de interés legislativo los aportes de la Facultad al SABIA-Mar y pidió que el Poder Ejecutivo hiciera lo mismo a nivel provincial. La norma aclara que la declaración no implica gasto para la Provincia. El decreto lleva también las firmas de los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y de Gobierno, Carlos Bianco.

El receptor de datos ambientales, conocido como DCS por sus siglas en inglés, fue diseñado y construido por los ingenieros Hugo Lorente, Gerardo Sager, José Juárez y Adrián Carlotto, del Grupo de Investigación y Desarrollo en Comunicaciones Digitales (GrIDComD) del Departamento de Electrotecnia. Es una nueva versión del equipo que el mismo grupo había desarrollado para el SAC-D/Aquarius. Antes de llegar a Bariloche, el instrumento fue sometido a ensayos de vibración, termo vacío y compatibilidad electromagnética en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Córdoba.

Según explicó Carlotto, coordinador del grupo, el receptor permitirá volver a recibir datos desde las plataformas del Sistema Satelital Argentino de Recolección de Datos Ambientales. También podrá captar información del sistema brasileño SCD y del sistema ARGOS, de Estados Unidos y Europa. El ingeniero señaló que el país suele usar transmisores de sistemas internacionales como Inmarsat, Starlink o ARGOS, lo que implica un gasto en dólares. "A los usuarios de ciencia argentinos les será muy útil recibir datos diariamente y a bajo costo para sus investigaciones", afirmó.

El decano de Ingeniería, Marcos Actis, sostuvo que el DCS que voló en el SAC-D no fue aprovechado en toda su capacidad y que podría haberse utilizado para recolectar datos de las boyas que la Argentina tiene en el Atlántico Sur, que hoy se relevan mediante el sistema ARGOS, que es pago. "Al no haber una política de Estado estos desarrollos son desfinanciados e interrumpidos, con lo cual el país va perdiendo competitividad", advirtió.

El receptor de navegación, denominado AGR-T, fue desarrollado por el grupo Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT), que también participó del satélite Atenea. Su coordinador y jefe del proyecto, Ramón López La Valle, explicó que este tipo de receptores de alta complejidad suelen ser importados, por lo que un desarrollo local es un paso estratégico para la soberanía tecnológica. Una vez validado en órbita, el equipo podrá usarse como receptor principal en futuras misiones de la CONAE. En el SABIA-Mar volará respaldado por un receptor GPS adquirido en el exterior.

Actis remarcó que un receptor GPS de calidad espacial cuesta alrededor de 1,5 millones de dólares en el exterior, mientras que en la Argentina puede desarrollarse por un tercio de ese valor. Recordó además que una evolución de ese equipo podría haberse validado en los satélites SAOCOM 1A y 1B, pero que esas oportunidades se perdieron. "Esperamos que Argentina no pierda el liderazgo espacial que hoy tiene en Latinoamérica", concluyó el decano.

Según la información difundida por la UNLP en mayo, el satélite se encontraba en la sala limpia de INVAP, en Bariloche, donde tras una serie de pruebas iba a ser integrado a las cámaras, sus instrumentos principales.