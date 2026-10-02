ANSES extendió hasta el 9 de octubre el plazo para adherir al plan de retiros voluntarios + Agregar ámbito en









La segunda etapa del programa para el personal del organismo vencía el 30 de septiembre. La prórroga, de siete días hábiles, se fundamentó en "estrictas razones de índole operativa".

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prorrogó hasta las 23.59 del 9 de octubre el plazo para que sus trabajadores adhieran al "Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) - Etapa 2". La medida quedó formalizada a través de la Resolución 292/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo del organismo, Guillermo Arancibia.

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El plan había sido aprobado a fines de agosto mediante la Resolución 261/2026, que fijó como fecha límite para la adhesión el 30 de septiembre a las 23.59.

Según los considerandos, ante la proximidad del vencimiento, la Subdirección Ejecutiva de Administración solicitó extender el plazo "atendiendo a estrictas razones de índole operativa que hacen al marco favorable de aceptación y acogimiento al referido plan", con el objetivo de cumplir con los lineamientos estratégicos del organismo. En ese marco, la ANSES consideró razonable ampliar el período por siete días hábiles administrativos a partir de la fecha de finalización original.

La norma aclara que la medida se encuentra dentro de la conformidad presupuestaria otorgada oportunamente.

En los fundamentos, el organismo recuerda que el convenio colectivo de trabajo del personal de la ANSES prevé la extinción del contrato por acogimiento a la jubilación o al retiro voluntario, y que la Ley de Contrato de Trabajo contempla entre las causales de finalización de la relación laboral la voluntad concurrente de las partes.

Además, el texto enmarca la decisión en las políticas de transformación y modernización del Estado, que incluyen la reorganización del sector público nacional y la gestión de los recursos humanos. La resolución faculta a la Dirección General de Recursos Humanos del organismo a llevar adelante las acciones necesarias para implementar la prórroga.