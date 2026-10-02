Los trabajadores de bingos, casinos y juego online deberán cobrar sus sueldos por el Banco Provincia + Agregar ámbito en









La norma, impulsada por el diputado Rubén Eslaiman, alcanza también a las plataformas de apuestas online. Los empleados podrán optar por otra entidad bancaria si lo solicitan de manera expresa.

La misma disposición se incorpora a la Ley 11.536, que ratificó el convenio por el cual la Provincia reasumió la administración y explotación de los casinos en su jurisdicción.

El Poder Ejecutivo bonaerense promulgó la Ley 15.627, que establece que las empresas y entidades autorizadas a explotar juegos de azar en la provincia de Buenos Aires deberán pagar los sueldos de sus trabajadores a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a partir de su publicación este viernes en el Boletín Oficial.

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La norma modifica el artículo 4° de la Ley 11.018 de funcionamiento y explotación del juego de azar, y dispone que toda entidad autorizada deberá abonar las remuneraciones de sus trabajadores y trabajadoras por intermedio del Banco Provincia, respetando la normativa vigente. La misma disposición se incorpora a la Ley 11.536, que ratificó el convenio por el cual la Provincia reasumió la administración y explotación de los casinos en su jurisdicción.

Además, la ley suma el artículo 151 bis a la Ley 15.079, que regula el juego online, por lo que la obligación alcanza también a las personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, autorizadas a explotar las apuestas en línea.

Los trabajadores de bingos, casinos y juego online deberán cobrar sus sueldos por el Banco Provincia Los trabajadores que tengan una caja de ahorro en pesos podrán pedir que se transforme en cuenta sueldo, y el banco deberá informar al empleador la documentación necesaria para hacerlo. A quienes no tengan cuenta se les deberá abrir una nueva.

La medida regirá tanto para quienes inicien una relación laboral con las entidades alcanzadas como para quienes ya se desempeñan en ellas, salvo que el trabajador manifieste expresamente que prefiere cobrar sus haberes a través de otra entidad bancaria.

La norma modifica el artículo 4° de la Ley 11.018 de funcionamiento y explotación del juego de azar. Pixabay La iniciativa, identificada como expediente D-1372/24-25, fue impulsada por el diputado del Frente Renovador Rubén Eslaiman. La Cámara de Diputados bonaerense le dio media sanción en la misma sesión en la que aprobó la suspensión de las PASO, y el Senado la aprobó sobre tablas y la convirtió en ley el pasado 15 de septiembre. Durante el tratamiento del proyecto, Eslaiman defendió la iniciativa al señalar que el banco público "representa muchos de los valores e intereses de nuestra provincia", y sostuvo que la medida apunta a fortalecer al Banco Provincia como herramienta financiera central del Estado bonaerense. Durante su paso por Diputados se incorporó un cambio clave que garantiza a los trabajadores el derecho a elegir libremente la entidad bancaria si no desean cobrar por el Banco Provincia. Según el autor, aunque muchos de los bingos y casinos que operan en la provincia son administrados por privados, están concesionados por el Estado provincial.