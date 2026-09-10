Escapadas de fin de semana en tren: campo, lagunas y gastronomía cerca del AMBA

Tres destinos que te permiten cambiar la rutina por historia, naturaleza y sabores locales con pasajes únicos.

Para salir de la ciudad por un día no es necesario manejar varias horas, ni gastar mucho dinero en el traslado. Hay localidades bonaerenses a las que se puede llegar en servicios ferroviarios y que ofrecen planes muy distintos para que los viajeros puedan disfrutar de escapadas únicos.

Entre las actividades que se pueden hacer en estos destinos se encuentra una fábrica antigua que marcó a la industria argentina, una laguna enorme y una ciudad famosa por sus productos regionales . Entre las distintas opciones, la elección va a depender de qué tipo de salida se busque.

Vicente Casares, Chascomús y Mercedes son tres alternativas para pasar el día fuera de la rutina habitual y conocer otra cara de la provincia de Buenos Aires. Vicente Casares es la opción más tranquila, tiene 1.300 habitantes y recuperó su parada ferroviaria en junio de 2026, lo que facilitó nuevamente la llegada desde el área metropolitana.

Chascomús propone una experiencia más conectada al aire libre, con su extensa costanera y una gran laguna de 3.000 hectáreas . Mercedes , por su parte, es conocida por sus productos regionales y los pequeños productores que mantienen algunas de las tradiciones más conocidas de la zona. Los valores para los recorridos empiezan desde $730 por tramo y llegan hasta $2.410, con una SUBE registrada.

La mayor parte de la identidad de Vicente Casares gira alrededor de La Martona , empresa fundada por Vicente Lorenzo Casares en 1889. Ahí funcionó uno de los establecimientos que tuvo un papel importante en los primeros años de la producción láctea industrial argentina. Actualmente, la estación y los alrededores de la antigua fábrica permiten acercarse a esa historia.

El resto del paseo es muy tranquilo, con caminos rurales, casas bajas y establecimientos que te muestran las actividades del lugar. Para completar el día se pueden buscar parrillas, pastas, picadas y productos regionales. Para llegar, hay que salir desde la estación de tren Plaza Constitución por la línea Roca y seguir hacia Cañuelas. El valor es de $730 por tramo con SUBE registrada.

Las lagunas y espacios verdes permiten hacer actividades al aire libre. Gentileza - Guía Chascomús

Atractivos en Chascomús: costanera, deportes náuticos y circuito histórico

La gran protagonista de Chascomús es su laguna. Con 3.000 hectáreas, está rodeada por una costanera con espacios verdes, muelles, clubes y establecimientos gastronómicos. Ahí mismo se puede disfrutar de actividades como:

caminar o andar en bicicleta por la costanera

practicar pesca

hacer deportes náuticos

recorrer espacios verdes

visitar restaurantes frente al agua

El paseo también puede extenderse hasta el casco histórico. Entre los lugares para conocer está la Catedral Nuestra Señora de la Merced, la Casa de Casco y la Plaza Independencia. Desde Constitución se puede viajar con el Tren Roca primero hasta Alejandro Korn y luego tomar el tren que pasa por Brandsen, Jeppener, Altamirano y Gándara. El costo para el trayecto completo entre Constitución y Chascomús es de $2.410 por tramo.

La gastronomía regional también es parte central de estas salidas. Gentileza - Municipalidad de Mercedes

Recorrido gastronómico por Mercedes: la cuna del salame quintero y las tortas fritas

Mercedes tiene uno de los perfiles gastronómicos más reconocidos entre estos destinos. El salame quintero es uno de sus productos principales y nació históricamente del trabajo de las familias instaladas en las quintas de los alrededores. La ciudad incluso celebra cada septiembre la Fiesta Nacional del Salame Quintero, una fecha que pone en primer plano a productores y comercios locales. Pero no es el único sabor característico:

tortas fritas

quesos regionales

picadas

productos de pequeños elaboradores

El centro de Mercedes puede recorrerse a pie y permite pasar por almacenes, mercados y comercios donde se ofrecen estas especialidades. Así, cada uno de los tres destinos propone un plan diferente sin tener que viajar muy lejos o gastar mucho dinero.