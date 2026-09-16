A 50 años de La Noche de los Lápices la UNLP distinguió con el Honoris Causa a desaparecidos y sobrevivientes

La Universidad Nacional de La Plata entregó el Doctorado Honoris Causa a sobrevivientes y víctimas del episodio. Durante la ceremonia hubo recuerdos de los jóvenes desaparecidos, reclamos para conocer el destino de sus cuerpos y reivindicaciones de la militancia estudiantil de la década de 1970.

Distinguieron con el Honoris Causa a desaparecidos y sobrevivientes de la Noche de los Lápices.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entregó este martes el Doctorado Honoris Causa a sobrevivientes y víctimas de La Noche de los Lápices , en un emotivo acto realizado en el edificio de Presidencia cuando se cumplen 50 años de los operativos represivos contra estudiantes secundarios de la capital bonaerense.

La ceremonia tuvo lugar en el Patio Julieta Lanteri , donde fueron reconocidos los sobrevivientes Emilce Moler, Gustavo Calotti y Pablo Díaz , además de los jóvenes desaparecidos Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio De Acha, Horacio Ungaro, Daniel Alberto Racero, Víctor Treviño y María Clara Ciocchini .

En representación de las víctimas recibieron las distinciones familiares y allegados. Marta Ungaro lo hizo por su hermano Horacio; Emilia y Mónica López Muntaner , por Francisco; Jorge Falcone , por su hermana Claudia; Claudia Ciocchini , por María Clara; Laura Treviño , por Víctor; Daniel Godoy , por su amigo Daniel Racero; y Adrián y Fabián D'Aloisio , por su primo Claudio De Acha.

Con la entrega de los Honoris Causa, la Universidad reconoció las trayectorias de quienes participaron de la militancia estudiantil secundaria durante la década de 1970 y de las luchas vinculadas con los derechos de los estudiantes y la defensa de la educación pública.

El homenaje se desarrolló en vísperas del 50° aniversario de La Noche de los Lápices, denominación con la que se conocen los operativos represivos desplegados en septiembre de 1976 contra estudiantes secundarios de La Plata durante el terrorismo de Estado . El 16 de septiembre de aquel año se concentraron los secuestros de seis de los jóvenes.

También participaron autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad y representantes de los establecimientos dependientes de la UNLP: el Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A. De Santo", el Colegio Nacional "Rafael Hernández", el Liceo Víctor Mercante, la Escuela de Agricultura y Ganadería "María Cruz y Manuel L. Inchausti" y la Escuela Graduada "Joaquín V. González".

Pablo Díaz reclamó conocer dónde están los cuerpos de los desaparecidos

Uno de los momentos centrales de la ceremonia llegó con las palabras del sobreviviente Pablo Díaz, quien terminó su intervención con un reclamo para que los responsables de los secuestros informen dónde se encuentran los cuerpos de los adolescentes desaparecidos.

Previamente, reivindicó la película realizada a partir de su testimonio y destacó el objetivo que tuvo aquella producción. "La hicimos para que hoy esté la posibilidad real de un proyecto que los contemple a todos ustedes y los protejan", exclamó frente a los jóvenes presentes.

Díaz también reveló que recientemente recibió una amenaza telefónica de una persona que, según relató, se identificó políticamente con el espacio libertario. De acuerdo con su testimonio, escuchó del otro lado de la línea: "suspenderemos el boleto estudiantil y a vos te vamos a meter preso".

El recuerdo de Emilce Moler

Emilce Moler comenzó su intervención recordando la lucha de la Universidad por la Ley de Financiamiento y luego reconstruyó algunos momentos de su detención.

Recordó que permaneció en el pozo de Arana tomada de la mano de Claudia Falcone. "Le susurraba los sketch que estábamos organizando para la fiesta de la primavera que se venía", contó.

También relató que, mientras transcurrían los días de cautiverio, una de sus preocupaciones eran las faltas que acumulaba en la escuela. "Me había preparado para muchas cosas, pero no no me había preparado para no egresar del Bachi", dijo.

La sobreviviente agradeció posteriormente la distinción de la Universidad: "Tengo que decirles cómo me siento hoy. Solamente agradecer a todos y a cada uno de los que hicieron posible este reconocimiento y que tomaron la decisión porque que el olvido no es el camino. En lo personal, solo me queda decir unas palabras que nunca pensé que iba a decir. Tengo un título otorgado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)".

El pedido para no reducir la historia al boleto estudiantil

Por su parte, Jorge Falcone reclamó que la reconstrucción de la vida y la militancia de los jóvenes desaparecidos no quede limitada únicamente a la lucha por el boleto estudiantil secundario.

"En nombre de la familia me siento infinitamente agradecido, infinitamente honrado y como vengo y venimos muchos predicando desde hace más de 40 años, reclamamos que más allá de toda la carga simbólica que tiene el boleto estudiantil secundario, no se reduzca la lucha de estos chicos y chicas exclusivamente a esa causa", manifestó.

Luego cerró su intervención con una referencia al poeta Armando Tejada Gómez: "Como decía el gran poeta mendocino Armando Tejada Gómez, "hay que dar vuelta el mundo como la taba, porque el que no cambia todo, no cambia nada". Será justicia cuando reine la justicia social".

Los testimonios de las familias de los jóvenes desaparecidos

Mónica López Muntaner aseguró que, cinco décadas después, todavía permanece "expectante, aprendiendo, escuchando, entendiendo y queriendo comprender qué fue lo que me pasó, qué fue lo que nos pasó y por qué todavía no tenemos la respuesta de esto que estos compañeros se preguntan".

Otro de los momentos emotivos tuvo como protagonista a Marta Ungaro, quien asistió con el guardapolvo que utilizaba su hermano Horacio Ungaro en el Normal 3 y que preparaba para el Día de la Primavera cuando fue secuestrado. "No lo pudo terminar, es el ojo del Guernica que llegó a pintar, pero la lágrima quedó inconclusa", relató.

Ungaro imaginó además cómo habría sido la vida de su hermano: "La vida que fue truncada y ahora serían jóvenes, profesionales, Horacio quería ser médico y me lo imagino en el impenetrable, me lo imagino camino de Gaza, me lo imagino acompañando todas las luchas en defensa de la universidad, del Garrahan, de los discapacitados, luchando por un mundo mejor que todavía no ha llegado".

El homenaje a la familia de Daniel Racero

En el cierre, Daniel Godoy recordó especialmente a Elsa Pereda, madre de Daniel Racero, y a Silvia Racero, una de sus hermanas.

"Son dos mujeres tendrían que ser ellas las recibieran esta distinción. Una es Silvia Racero, su hermana, que sostuvo su la lucha, la memoria y falleció trágicamente hace muy poquito. Y la otra, una madre casi anónima, Elsa Pereda, quien nos hizo la comida, nos curó, nos atendió, nos hacía el desayuno. Una madre que falleció casi obligada a olvidar, víctima de un Alzheimer", expresó.

A 50 años de La Noche de los Lápices, la UNLP convirtió la ceremonia en un reconocimiento a los estudiantes desaparecidos y sobrevivientes, pero también en una jornada atravesada por los testimonios de quienes todavía reclaman respuestas sobre el destino de las víctimas.