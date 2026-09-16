Prohíben el ingreso a eventos deportivos a nueve personas por intentar ingresar con entradas falsas + Agregar ámbito en









La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional y tendrá una vigencia de 18 meses en todo el país. Los involucrados fueron detectados con tickets apócrifos en un partido de Copa Argentina disputado en el estadio de Newell’s.

La Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos solicitó su incorporación al Programa Tribuna Segura y propuso aplicar la figura de "Restricción de Concurrencia Administrativa".

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una restricción de concurrencia a todo evento deportivo durante 18 meses para nueve personas que intentaron ingresar con entradas falsas al estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell’s Old Boys, en Rosario.

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La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través de la Resolución 936/2026, fue firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y alcanza a Thomas Agustín Moreira, Jorge Daniel Martínez, Matías Jonatan David Balza, Jonatan Leonel Pérez, Juan Verón, Kevin Ezequiel Rondinelli, Gabriel Alejandro Lugo, Matías Leandro Lazarte y Federico German Avalos.

El hecho ocurrió el 12 de agosto pasado, durante el encuentro entre los primeros equipos de Club Atlético Tucumán e Independiente por la Copa Argentina. Según consta en la resolución, los nueve involucrados intentaron ingresar al estadio con entradas apócrifas.

La situación fue detectada por el personal civil encargado de controlar los accesos, que dio aviso a la Policía de Santa Fe. Efectivos de la Unidad Regional II, División Judiciales, acudieron a la Puerta 3 del estadio y constataron que las personas tenían tickets falsos, por lo que fueron detenidas y se labraron las actuaciones correspondientes.

A partir de lo ocurrido, la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos solicitó su incorporación al Programa Tribuna Segura y propuso aplicar la figura de "Restricción de Concurrencia Administrativa".

La resolución establece que la prohibición alcanza a todo evento deportivo en el territorio nacional durante 18 meses y que la medida rige desde el momento de su dictado. La normativa se fundamenta en el Decreto 246/2017, reglamentario de la Ley 20.655, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional a disponer restricciones de concurrencia a espectáculos futbolísticos cuando determinadas personas puedan representar un riesgo para la seguridad pública.