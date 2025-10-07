La UBA le entregó un doctorado honoris causa a María Moreno

La reconocida escritora y periodista argentina María Moreno recibió el título de doctora honoris causa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires para distinguir su extensa trayectoria e influencia en el pensamiento feminista, la crítica cultural y la memoria militante.

La escritora fue recibida con una ovación de pie y María Pía López, Nora Domínguez y Ana Longoni fueron las encargadas de hablar durante el acto de homenaje, que contó con la presencia de figuras como Eduardo Grüner, Daniel Link, Raúl Antelo, Dora Barrancos y la actriz Cristina Banegas.

En primer lugar, expuso López, que tomó una frase de Ricardo Piglia para definir a María Moreno como “el mejor narrador de nuestra generación”. A su vez, destacó que el feminismo en la obra de la escritora “no es cuestión de mujeres, sino de desobediencia, coqueteo trans, insolente desplante ” y describió su estilo como un "derroche barroco de la asociación libre”.

También señaló que a pesar de haber sufrido un accidente cerebro vascular en 2021, Moreno mantuvo en su escritura un "dedo y una ‘recienvenida’ lentitud”, sin dejar atrás la complejidad y el gusto por la clandestinidad en sus textos.

Por su parte, Longoni habló de la dimensión política de su obra y la definió como una "militante que se siente impostora" y citó: "Se empieza por cambiar la letra y qué queda sino la revolución”. En esta línea, mencionó que Moreno fundó proyectos periodísticos como la revista Dardo, editada en La Plata .

El discurso de María Moreno tras recibir el doctorado honoris causa: "La que nunca pisó Puan"

Finalmente Moreno dio su discurso, titulado “La que nunca pisó Puan”, habló de su madre y repasó historias sobre su identidad y la elección de su seudónimo -su nombre real es María Cristina Forero-. “¿No sienten un cierto morbo al premiarme?”, dijo en tono irónico y agregó: “El morbo tiene reservado un lugar especial para los enfermos y compartimos espacio con los accidentados; que a ver cómo se la arreglan con el trauma, que qué es lo que pueden con las nuevas circunstancias, hasta dónde llega el límite de lo humano, qué contorno tiene la dignidad, cómo hace eso que hace o cómo hará eso que tendrá que hacer”.

Por fuera de su experiencia propia, analizó la relación de su generación con la educación y señaló: "Andar pijoteando saberes por ahí fue nuestro esfuerzo y nuestra ventaja. Fue nuestro karma político que nos uniera el amor ante el espanto, el femicidio y el aborto clandestino”. Además, señaló que para sus "enemigos", la ideología de género "aludiría a ideas falsas o ilusorias, como los falsos ídolos que proyectaba la caverna platónica, en aras de fines egoístas y autoritarios” y suprimirla sería “fomentar la libertad de los padres y las madres para escoger el modelo educativo que desean para sus hijos e hijas con base en sus valores familiares”.

El reconocimiento fue entregado por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti, que destacó la votación en el Consejo Superior fue unánime.