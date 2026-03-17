La UBA organiza un encuentro de atención gratuita de salud y asesoramiento a la comunidad + Seguir en









La primera actividad del año de UBA en Acción ofrece durante toda la semana servicios gratuitos de salud y asesoramiento a la comunidad en Avenida Triunvirato y Teodoro García, en el barrio de Chacarita, desde las 9 de la mañana.

Algunas de las especialidades que brinda son: atención odontológica, clínica, oftalmológica, análisis de sangre, asistencia veterinaria y asesoramiento jurídico/contable de manera gratuita.

En el marco del programa UBA en Acción, docentes y alumnos de las diferentes carreras y tecnicaturas de la Universidad de Buenos Aires ofrecerán desde el 17 hasta el 21 de marzo inclusive, servicios gratuitos tales como: atención odontológica, óptica-oftalmológica (con turno previo), asesoramiento económico y jurídico, atención psicológica ‍y aún más prestaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera la UBA pone a disposición un espacio para consulta y atención gratuita en diferentes especialidades entre las que se encuentran atención odontológica en consultorios móviles, óptica oftalmológica, medición de factores de riesgo cardiovascular, toma de peso, talla y presión arterial, medición de glucemia, consejería nutricional, prevención de adicciones y atención clínica veterinaria a caninos y felinos (desparasitación, vacunación antirrábica y asesoramiento en convivencia responsable).

También se ofrece asesoramiento jurídico y contable y una jornada de habilidades socioemocionales y psicoeducación. Asimismo, los participantes pueden acceder a orientación vocacional y asesorarse sobre las becas que ofrece la Universidad, las distintas carreras para estudiar en la UBA, los programas UBA XXI y el ingreso al Centro Universitario de Oficios.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 16.07.25 La grilla completa: Av. Triunvirato y Teodoro Garcia, Chacarita

Martes - Atención odontológica y determinación de factores de riesgo de 9 a 21 h.

Miércoles - Atención odontológica de 9 a 21 h. Jueves - Atención odontológica de 9 a 21 h // Atención médica, oftalmológica, nutrición, veterinaria y castración, asesoramiento psicológico, asesoramiento jurídico y más de 9 a 12 h. Viernes - Atención odontológica de 9 a 21 h. Sábado - Atención odontológica, atención médica, toma de tensión arterial y glucemia, consejería nutricional, consejería kinésica, atención podológica, determinación de grupo y factor sanguíneo, electrocardiograma, atención óptica-oftalmológica, atención psicológica. Asesoramiento económico y jurídico. Atención clínica primaria de caninos y felinos, vacunación antirrábica, desparasitación y castraciones de 9 a 12 h. image Acerca de UBA en Acción Es el Programa Integral de Acción Comunitaria de la UBA, por el cual se realizan actividades solidarias dirigidas a poblaciones en situación de vulnerabilidad del área metropolitana. Abarca tres áreas principales: desarrollo comunal, educación no formal, y atención primaria de la salud. A través del mismo se articula el trabajo de docentes, investigadores y estudiantes de distintas universidades.